Színház

SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben játsszák ma, 16-án és 20-án 19 órai kezdettel. ♦ Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája a színház kamaratermében tekinthető meg január 17-én, 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ január 15-én és 16-án 19 órától bemutatja az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását, melyet 22-én, 24-én és 30-án is játszanak a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. Az érvényben lévő rendelkezések miatt a helyek száma korlátozott.

SZÍNHÁZI BESZÉLGETÉSSO­RO­ZAT. Elkészült A műsor nevű színházi beszélgetéssorozat első adása, amelyet január 18-án, hétfőn 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében vetítenek a részt vevő színészek jelenlétében. A filmeket online is megtekintheti a közönség az eventim.ro honlapon. A színházban való vetítés után az első beszélgetések január 21-én és 28-án 19 órától lesznek, melyek követhetők az eventimen is, mindkét alkalommal 24 órán keresztül. A színházi vetítéshez a biletmaster.ro honlapon és a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában árusítják a jegyeket, a további online közvetítésekhez az eventim.ro oldalon lehet megvásárolni a megtekintéshez szükséges linket. A műsor jegyeinek ára 15 lej. A cél, hogy a színészeket jobban megismerhesse a közönség, általa pedig olyan produkciót kínáljanak a színház iránt érdeklődőknek, mely igyekszik alkalmazkodni a jelenlegi vírushelyzet szabta feltételekhez. Minden beszélgetésnek három színészvendége van, a műsorvezető is színész, aki olyan témákat vet fel, melyekről meghívottai eddig még nem vallottak a nyilvánosság előtt. A beszélgetéseknek fontos része a rögtönzés, a talk­show ötlete tehát csupán forma, melyet valódi színházi tartalommal töltenek meg.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ ja­nuár 15-én, pénteken 18 órától és január 16-án, szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön a stúdiótermében adja elő a Zsongás című koncertjátékát bohócokkal. Az előadást 5 éven felüli nézőknek ajánlják. Rendező: Dávid Péter. Jegyeket foglalni, valamint az előadással kapcsolatos további információkat a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet igényelni.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, III. emelet) január 15-én, pénteken 18 órától megnyitják Simó Enikő textilművész kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti, a kiállítást megnyitja Hegedűs Enikő művészettörténész. A tárlat megtekinthető január 16. és február 12. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című előadása ma 19 órától Nagybaconban a kultúrházban és pénteken 19 órától Vargyason a művelődési házban tekinthető meg.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZIBAN ma 16.15-től Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma, román felirattal), 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirat), 19 órától Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő). Pénteken: 16.30-tól Dolittle (amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő), 17 órától A tanár (román dokumentumfilm a Román Filmnapok keretében), 19 órától Colectiv (román dokumentumfilm magyar felirattal a Román Filmnapok keretében), 19.15-től Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Aranyszalagtár: Apáczai Csere János – 1625. június 10-én született Apáczai Csere János erdélyi magyar pedagógus, filozófus, protestáns teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára, az erdélyi puritánus mozgalom kiemelkedő alakja, az első magyar enciklopédista, a karteziá­nus ismeretelmélet korai magyar követőinek egyike.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban ma 17 órától a Hit és Fény közösség tagjai vezetik az imaórát, 18 órakor kezdődik az esti szentmise.

Nagy műveltségi vetélkedő

A Turul Iroda 8. alkalommal szervezni meg a nagy műveltségi vetélkedőt, idén kissé átdolgozott formában. A vetélkedőre líceumi oktatásban részt vevő háromfős csapatok jelentkezését várják január 23-ig. A megmérettetés online zajlik, több internetes szoftver segítségével. A jelentkezési szándékot a turul.nagymuveltsegi@gmail.com e-mail-címen kell jelezni. Az e-mailnek tartalmaznia kell a 3 csapattag nevét; a csapat nevét; egy rövid (nem több, mint 3 perces) videót, ahol slam formájában mutatkoznak be. Szükséges tudnivalók: többfordulós vetélkedő, egymás utáni körökkel; Discord nevű kapcsolattartó alkalmazás alap­szintű használatát igényli; a 3 játékosnak egy eszközről kell bejelentkeznie. Várják minél több csapat jelentkezését. A főnyeremény 300 lej.

Röviden

MEGBOCSÁTÁSI IDŐSZAK. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár január végéig meghosszabbította a decemberben hirdetett megbocsátási időszakot. Azok az olvasók, akik elfelejtették visszaszolgáltatni határidőre az általuk kikölcsönzött könyveket, késedelmi díj befizetése nélkül adhatják le a kölcsönzőrészlegen vagy tehetik be a könyvtár előcsarnokában található dobozba.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.