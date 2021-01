Vitalij Szmirnov, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja, aki az Orosz Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke is, támogatásáról biztosította a Volga folyó és az Urál-hegység között elterülő Baskíria olimpiarendezési tervét. Tette ezt azzal együtt, hogy a sorozatos doppingbotrányokat követően Oroszországot nemrég két évre eltiltották a nagy sporteseményekre történő jelentkezéstől is a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által életbe léptetett szankciócsomag részeként. „Ha Baskíria amúgy megfelel, miért ne, a szavazásra hét évvel a 2030-as játékok előtt kerül sor, 2023-ra pedig a szankciók véget érnek” – mondta Szmirnov. Legutóbb e hónap elején a volt szovjet tagköztársaságok közül Ukrajna jelezte, hogy foglalkoztatja a 2030-as rendezés, korábban pedig a kilenc esztendő múlva esedékes havas-jeges játékok iránt érdeklődést mutatott már Spanyolország (Barcelona), Japán (Szapporó), az Egyesült Államok (Salt Lake City) és Kanada (Vancouver) is. A 2022-es téli olimpiát Pekingben, a négy évvel későbbit Olaszországban – Milánóban és Cortina d’Ampezzóban – rendezik.