Angliába is csak negatív teszttel

Január 15-étől, péntektől kezdve Angliába is csak az érkezés előtt legtöbb 72 órával elkészített negatív koronavírusteszttel lehet belépni Romániából, és még így is kötelező a 10 nap karantén – közölte tegnap a külügyminisztérium.

Bizonyos esetekben gyorsteszteredményeket is elfogadnak, erről a www.gov.uk honlapon lehet tájékozódni. A teszteredmény meglétét már a szállítást végző cégnek ellenőriznie kell, az ennek hiányában Angliába érkező utasok 500 fontra bírságolhatók. A brit hatóságok közölték: a negatív teszt felmutatása nem mentesíti a beutazót a tíznapos karantén alól, ez csak abban az esetben szüntethető meg, ha negatív eredménnyel jár egy, az ötödik napot követően elvégzett teszt is. Egyelőre nincs hír arról, hogy a korlátozások érvényesek-e azokra is, akik csak átutaznak az országon.