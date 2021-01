Az ügyben korábban a prahovai törvényszék Hargita megyének kedvező ítéletet hozott, mivel figyelembe vették, hogy Gyergyószentmiklós polgármestere 1998-ban úgy írta alá a Békás-szoros és a körülötte fekvő 700 hektáros terület hovatartozásáról szóló kataszteri dokumentáció jegyzőkönyvét, hogy a neamțiak nem tájékoztatták arról, hogy a benne szereplő határ eltér az 1968-ban megállapított határtól. A Ploieşti-i Ítélőtábla másodfokú ítélete már Almásmezőnek kedvezett, Hargita Megye Tanácsa azonban megtámadta ezt az ítéletet, arra hivatkozva, hogy nem engedték belépésüket a perbe, pedig a határ menti települések határvitái a megyére is tartoznak. A most meghozott végleges ítélet értelmében Gyergyószentmiklós és Hargita megye összesen 8 ezer lejt is kénytelen fizetni Almásmezőnek. (Főtér)

KITÜNTETTÉK A NAGYKÖVETET. A Románia Csillaga Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki Klaus Iohannis államfő az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetét, Adrian Zuckermant. Az erről szóló rendeletet tegnap írta alá az elnök. Az Államelnöki Hivatal közleménye értelmében Adrian Zuckerman mandátuma alatt kifejtett tevékenysége, valamint a két ország közötti stratégiai partnerség elmélyítése és fejlesztése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként részesül az állami kitüntetésben. Adrian Zuckerman nagyköveti megbízatása hamarosan lejár. (Agerpres)

KEDVEZMÉNY A BEOLTOTTAKNAK. Miközben Klaus Iohannis államfő kedden arról beszélt, az úgynevezett koronavírus-útlevél, amely szabad mozgást biztosítana a beoltottak számára, diszkriminatív lenne, az egészségügyi illetékesek máris bejelentettek egy kedvezményt a magukat beoltatók számára. Adriana Pistol, a fertőző betegségek megfigyelési és ellenőrzési központjának vezetője közölte: aki megkapta a vakcinát, annak nem kell majd 14 napra karanténba vonulnia, ha kiderül, hogy igazolt fertőzöttel találkozott. A doktornő szerint logikus, hogy egy beoltott és immunológiai szempontból egészséges személyt ne küldjenek karanténba. Ez az intézkedés természetesen csak azokra lesz érvényes, akik már a második, emlékeztető oltást is beadatták maguknak, és csak tíz nappal a második vakcina beadása után, hogy biztosan kialakuljon az immunitás a koronavírus ellen. A második oltás a Pfizer-vakcina esetében 21, a Moderna-oltás esetében pedig 28 nappal az első után történik meg. (Főtér)