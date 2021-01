A nyugdíjrendszer kiváltságosai

Újra előtérbe került a nyugdíjak érzékeny témaköre, több megvilágításban is. Egyrészt, Raluca Turcan munkaügyi miniszter ismételten elővette az aránytalanul magas, szolgálati nyugdíjaknak is nevezett juttatások kérdését, másrészt, az alkotmánybíróság tegnapi határozata után bizonytalanná vált az idősek zömét érintő 40 százalékos nyugdíjemelés. Noha a növekedést biztosító törvény jogszerű az alkotmánybírák szerint, mégis amennyiben Iohannis nem hirdeti ki, lehetőség nyílik a jogszabály újratárgyalására.

Nem változik viszont – legalábbis egyelőre – a különnyugdíjak helyzete. Noha Raluca Turcan igen elszántnak mutatkozik, hogy módosítsa a kiváltságosok – elsődlegesen volt ügyészek és bírák – öregségi járadékára vonatkozó jogszabályt, s e törvény miatt ismételten ostorozza a szociáldemokratákat, kemény fába vágja a fejszéjét. E különleges jogállást ugyanis a romániai politikai rendszer hozta a világra és az is tartja fent. A különnyugdíjak esetében eddig minden változtatási kísérlet elbukott, mert amikor mutatkozott is némi politikai akarat a módosításra, az utolsó, elutasító szót kimondta az alkotmánybíróság. A taláros testület elve pedig megingathatatlannak tűnik: a nyugdíj megállapított, szerzett jogosultságot jelent, annak értéke nem csökkenthető. Elemzők szerint maguk az alkotmánybírák sem érdekeltek a módosításban, hiszen némelyikük szintén haszonélvezője a speciális juttatásoknak.

Ennek ellenére Raluca Turcan most nagyon felháborodott, s állítja, még éjszaka sem hagyja nyugodni e kérdés. Joggal tiltakozik egyébként, mert számadatai mindennél beszédesebbek: a legmagasabb állami különnyugdíj – vagyis nem a volt belügyi, titkosszolgálati, illetve katonasági alkalmazottak járadéka, az egy másik fejezet – ebben a pillanatban havonta 78 634 lej, s annak egy kommunista ügyész, volt börtönigazgató örvendezhet. Nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy az illető befizetett nyugdíjjáruléka révén 5205 lejre lenne jogosult, 73 429 lej ráadás és ajándék a figyelmes állam részéről. Ám még ennél is beszédesebb, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem hozzávetőlegesen tízezer főt érintő közösségről. Ráadásul e nyugdíjakat évente automatikusan és tekintélyes mértékben emelik, s e rendszerben megszokott, hogy a postás több tízezer lejjel csenget havonta. Nem csoda, hogy az adófizetők, illetve az állami nyugdíjasok többsége megalázónak és méltánytalannak tartja, hogy a 74 éves Gheorghe Bălășoiu volt Argeș megyei főügyész, illetve a Colibași börtön egykori igazgatója ma 78 634 lejes nyugdíjat kap, hiszen az állam e figyelmességgel is elismeri a kommunista diktatúrában végzett odaadó munkáját. Ugyanő egyébként 2017-ben még „csupán” 33 400 lejt kapott, de 2018-ban már 51 000 lejt, s ez a nyugdíjemelési algoritmus e kiváltságos kaszt minden tagjára érvényes.

Eközben kilencszázezer idős ember havi nyugdíja átlagosan 800 lej. Az állam számára ők vélhetően nem annyira értékesek, mint az egykori, kommunista ügyészek.