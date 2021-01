Óvodát bérel Sepsiszentgyörgy

A Benedek Elek nevét viselő, Olt utcai napközi egyik épületéről van szó, amely a tanintézmény tíz gyermekcsoportjából kettőnek, mellettük pedig egy irodának ad helyet. Ezek ott is maradnak, az ingatlan rendeltetését ugyanis a vonatkozó törvény értelmében tíz évig nem változtathatja meg az új tulajdonos. A 133 négyzetméteres földszintért, 64,5 négyzetméteres pincéért és 334 négyzetméteres udvarért havonta 1591,88 lejt (nagyjából 400 eurót) fizetnek az örökösöknek, a bérleti díjat nem a szabad piaci árak, hanem ugyancsak törvényes előírások szerint határozták meg. Az épülethez valamikor nagyobb telek tartozott, ebből azonban 120 négyzetméter a szomszédhoz került, és még per tárgyát képezi, de ha eldől, ezt az udvarrészt is kibéreli majd Sepsiszentgyörgy városa.