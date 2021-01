Az online követhető ülés megnyitóján Tamás Sándor tanácselnök közölte, az elmúlt évben számukra a lakosság egészségének védelme volt a legfontosabb szempont, ennek nem lehetett sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya. Határozataikban prioritásként kezelték az egészségügyi ellátást és a szociális rendszer működését. Hozzátette, az adatok azt mutatják, hogy Erdélyben hetek óta Hargita, Kovászna és Szatmár megyében a legalacsonyabb a fertőzöttségi mutató. Az elkövetkező időszakban az oltási kampányra összpontosítanak, továbbra is prioritás az egészségügyi és szociális rendszer támogatása, emellett hangsúlyt fektetnek a közberuházásokra, mert az építkezés az egyik megmentője a munkahelyeknek, és számukra fontos, hogy az embereknek legyen megélhetése.

Amint az időjárás engedi, folytatják az útépítési munkálatokat, mondotta az elnök. Felújítják Erdővidék teljes úthálózatát, ami közel 50 km utat jelent a hozzá tartozó sáncokkal, átereszekkel, településeken járdákkal együtt. A 150 millió lejes beruházás két részből áll, folyik Málnásfürdő és az ágostonfalvi híd közötti, a Hatodon át vezető út felújítása, s tavasszal kezdik a Barót–Olasztelek–Vargyas–Hargita megye határa közötti 15 kilométeres szakasz munkálatait. Ez utóbbit a megyei tulajdonban levő Út- és Hídépítő Rt. végzi. Szintén saját cégük a fővállalkozó a Bodzavidéket Nagyborosnyóval összekötő 22,5 kilométeres út folyamatban levő korszerűsítésénél. Reményeik szerint ezt idén befejezik – tette hozzá Tamás Sándor.

Az ülésen három liberális tanácstag tartózkodása mellett többségi szavazattal elfogadták azt az együttműködési megállapodást, melyet a Sapientia Alapítvánnyal és a projektirányító Sepsiszentgyörgy önkormányzatával kötnek a megyeszékhelyi Bodok Szálló helyén és környékén építendő multifunkcionális kulturális központ létesítése céljából. A megyeháza a Csíki utca 15. szám alatti telkével száll be a tervbe. Az új létesítménybe költözik majd a megyei fenntartású Háromszék Táncegyüttes és a Bod Péter Megyei Könyvtár, melyek jelenleg helyhiánnyal küszködnek.

Az ülésen tudomásul vették a parlamenti képviselői mandátumhoz jutott Gál Károly tanácstagságának megszűnését. A szabadon maradt helyre a Kovászna Megyei Törvényszéknek kell igazolnia az új tag mandátumát. Az elnök bejelentése szerint Szász István mikóújfalusi állatorvosról van szó. Eskületételére két hét múlva kerülhet sor.

Egyik legtisztább levegőjű megye vagyunk – vezetett fel egy másik napirenden szereplő kérdést az elnök, hozzátéve: azt szeretnénk, hogy az is maradjunk. A testület elfogadta a 2025-ig terjedő levegőszennyezettség-mentesítési tervet. A továbbiakban megállapították a megyeháza, valamint az alárendelt intézményei szolgáltatásainak díjszabását. Végezetül elfogadták a megyei speciális oktatási rendszer megszervezését célzó határozatot.



Hármas társulás az új művelődési központért

Szerdai ülésén jóváhagyta Sepsiszentgyörgy tanácsa is annak a hármas társulási szerződésnek az aláírását, amelyben a városi és a megyei önkormányzat a Sapientia Alapítvánnyal társul a Bodok szállodarom helyére megálmodott új, több intézménynek helyet adó művelődési központ megépítésére. A három fél Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester közlése szerint különböző területekkel és épületekkel száll be, a terveztetést a Sapientia Alapítvány vállalta, a kivitelezést Sepsiszentgyörgy.

Az új művelődési központ megépítését tavaly februárban közös sajtótájékoztatón jelentette be a Sapientia Alapítványt képviselő Kató Béla erdélyi református püspök, Tamás Sándor megyei tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, akkori nyilatkozataik szerint Románia legjobb akusztikájú hangversenyterme lesz az új központ egyik erőssége, de ott kap új székházat az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK), és a város kulturális intézményei közül a Tamási Áron Színház, az M Studió és a Cimborák Bábszínház is. A városháza el is készíttetett egy városrendezési tervet, ez ellen azonban az építkezés által érintett szomszédos, illetve lebontásra javasolt ingatlanok tulajdonosai számos kifogást emeltek a tavaly szeptemberben megtartott közmeghallgatáson, ezért módosítottak rajta, új közmeghallgatásra azonban a járványhelyzet miatt nem került sor. (demeter)