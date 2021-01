Tizedik idényét kezdi meg a Háromszéki Erdélyi Kárpát Egyesület (HEKE) kisbakancsos csoportja, a rendkívüli népszerűségnek örvendő túrákon a gyermekek szüleikkel együtt vehetnek részt. A résztvevők köre folyamatosan bővül, s mint Gáspár László Zsolt, a túracsoport, illetve a HEKE vezetője hangsúlyozza, az idei különleges, jubileumi év, amikor be szeretnék pótolni a tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt kirándulásokat is, ezért minden hónapban túrázni indulnak.

Az elmúlt évben csupán öt hétvégén kirándultak, a járvány a kisbakancsosok terveit is átírta. Gáspár László Zsolt, aki 2020 márciusától a HEKE elnöke, ma már úgy látja, júniustól újra kellett volna kezdeniük a túrázást, ám ők kivártak, s csak szep­tembertől indultak szokásos útjaikra. Amikor május közepén feloldották a karantént, a hegyekben „tömegnyomor” volt, lényegesen többen mentek a természetbe, mint az előző esztendőkben, ezért őszig vártak az újrakezdéssel. Ám lényegesen megnőtt a kisbakancsos túrákon résztvevők száma, a legutolsó, decemberi Uzonkafürdő környékén szervezett Mikulás-túrán 168 résztvevő volt, közöttük 81 gyermek. Ezt annak is tulajdonítja, hogy napjainkban egyre jobban hiányzik a megszokott kapcsolattartás ismerőseinkkel, barátainkkal. „Emberből vagyunk, nem gépek, amelyeket bármire be lehet programozni, és ezt a természetjárók, természetkedvelők nagyon jól tudják”.

Éppen ezért, mivel a tavalyi év „foghíjasra” sikeredett, idén terveik szerint havonta útnak indulnak, és mivel egyre többen igényelték a téli kirándulásokat is, a hideg idényben sem maradnak otthon, magyarázta lapunknak Gáspár László Zsolt. Igyekeztek változatossá tenni a túratervüket (az megtekinthető a HEKE honlapján is), ezért minden évszakban lesz kétnapos kiruccanás is, azokon ugyanis jobb baráti kapcsolatok alakulnak ki. Az elsőt már februárban szervezik, ellátogatnak majd a Bucsecs-hegységbeli Mălăieşti-menedékházhoz – a kisbakancsos csoport közösségi oldalán Gáspár László Zsolt külön kitér a téli túrafelszerelésre, azt is hozzátéve, hogy téli túráikat úgy szervezi, hogy azok teljesen biztonságosak legyenek –, májusban a fogarasi-havasokbéli Negoiu-menedékházhoz készülnek, a nyáron majd a Vigyázó-hegységbe indulnak, s novemberben újra visszatérnek a Fogarasi-havasokba a Suru-menedékházhoz.

Azt is elmondta, ebben a nehéz időszakban, amikor zárva mind az iskola, mind az óvoda, különösen fontos, hogy a gyermekek számára kirándulási és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak. Nemcsak az elmúlt időszak, hanem a mostani is számos keserűséget hordoz, s úgy véli, „a gyermekek a leginkább szenvedő alanyok, akik hivatalosan el vannak tiltva jóformán mindenfajta természetes szocializálódástól, kisebb-nagyobb képernyőkön társaloghatnak egymással”. Éppen ezért azt szeretné, hogy idei elképzeléseiket megvalósíthassák, s várja mindazokat a turistákat, akik szeretnek családostul, gyermekeikkel kirándulni, szeretik a természetet és érdeklődnek a honismeret iránt. Ugyanakkor arra bátorítja a gyermekeket, „ne csak a kisbakancs-túrák alkalmával menjetek a természetbe, hanem minél többször, hiszen amellett, hogy ott sokat tanulhattok, még egészségetekre is válik”.