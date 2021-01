Következő írásunk

2021-01-15: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Számos területen lépett fel tavaly a romániai magyarságot ért jogsérelmek miatt a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat (MIJSZ), a korábbiaktól eltérően 2020-ban azt tapasztalták, a magyarellenesség a politika középpontjába, valamint a fősodrású médiába is bekerült. A jelenséget aggasztónak tartja a szolgálatot vezető Benkő Erika, aki szerint mindehhez Klaus Iohannis államfő magyarellenes megnyilvánulásai mellett a parlamentbe nemrég bejutott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is hozzájárult. Emiatt a szolgálat egyre vaskosabb jelentéseket készít, s egyre nagyobb horderejű témákról számol be nemzetközi porondon is.