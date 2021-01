Következő írásunk

A még be sem iktatott új amerikai elnököt, Joe Bident, majdnem megbuktatta a régi, akit most az utolsó napokban le akarnak váltani, hogy többet ne tudjon kártékonykodni. Már vád alá is helyezték hatalommal való visszaélés miatt. (Vajon melyik államfő nem él bár egy icipicit vissza hatalmával?) És ha minden jól megy, mandátuma lejárta előtt egy nappal akár le is válthatják. Kitiltották a közösségi oldalakról is, mert tudják, hogy az ukrajnai Majdanhoz hasonló eseményekkel bizony meg lehetne Amerikában is buktatni egy frissen megválasztott elnököt.