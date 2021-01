A még be sem iktatott új amerikai elnököt, Joe Bident, majdnem megbuktatta a régi, akit most az utolsó napokban le akarnak váltani, hogy többet ne tudjon kártékonykodni. Már vád alá is helyezték hatalommal való visszaélés miatt. (Vajon melyik államfő nem él bár egy icipicit vissza hatalmával?) És ha minden jól megy, mandátuma lejárta előtt egy nappal akár le is válthatják. Kitiltották a közösségi oldalakról is, mert tudják, hogy az ukrajnai Majdanhoz hasonló eseményekkel bizony meg lehetne Amerikában is buktatni egy frissen megválasztott elnököt.

Még az a szerencse, hogy azok a mindenre elszánt Capitoliumot megtámadók nem voltak éppen mindenre felkészülve. Amerikában ugyanis gyakorlatilag bárkinek lehet fegyvere. És ha valamelyik ostromló vitt volna magával egy 7,62-es Kalasnyikovot, akkor azzal rendet vág az amerikai törvényhozók között, akik éppen az új elnök megszavazása miatt tartózkodtak a Capitoliumban. Jól nézett volna ki az Egyesült Államok, mert új választásokat kellett volna kiírni, és ki tudja, mi történik? Azt nem tudni, hogy a tizenhét amerikai titkosszolgálat mit művelt éppen akkor. Lehet, nagy részük azzal volt elfoglalva, hogy szokás szerint a világ valamely részén megbuktassanak egy nekik nem tetsző rendszert.

Annyi jó filmet láttunk, ahol hős katonák vagy civil alkalmazottak testükkel védték az elnököt, a Fehér Házat, a Capitoliumot és egyáltalán az amerikai demokráciát. Csak néhányat említek: Támadás a Fehér Ház ellen címmel készült három. Aztán a Támad a Marsban a marslakók többek közt a kongresszus előtt landolnak. Voltak olyan filmek is, amelyekben az elnököt (és családját) elrabolják.

Persze mindenikben a jó győz, az ellenség elpusztul. Az a baj, hogy most nem volt forgatókönyv a Capitolium ostromára. Ha felkérnek egy pár hollywoodi forgatókönyvírót, azok egyből megoldották volna a problémát, egy-két színésszel. Az öregebbek közül felkérik Schwarzeneggert és Sylvester Stallonét. Ők ketten eltakarítják a támadókat, még akkor is, ha netán azok fegyverrel harcolnak. Egy sem marad életben közülük. Vagy az is lehet, hogy ha nem akarnak sok halottat, akkor Bruce Willist vagy a most divatos izompacsirtát, Jason Stathamot, esetleg Liam Neesont vagy Gerard Butlert vetik be, akiknek nagy gyakorlatuk van a bunyózásban. Ezek bármelyike egymaga intézte volna el a csőcseléket úgy, ahogy a filmekben is szokták. Ha a verekedéseket élő egyenesben közvetítik a tévétársaságok, nézettségük az egekbe szökik, ami tiszta haszon.

Trumpot ki akarják rúgni, pedig a washingtoni cirkusz után még szükségállapotot is meghirdetett, ami nem tudom, érvényes marad-e, ha netán leváltják? Azt sem tudni, hogy Iohannis elnök mit tesz majd a Trump ajándékozta sapkával, amit akkor kapott, mikor négymilliárd dollárra fegyvereket vett az Egyesült Államoktól. És vajon mi lesz bukaresti amerikai nagykövet, Adrian Zuckerman azon ígéretével, hogy nekünk Gdansk–Konstanca közti gyorsvasutat és autópályát építenek. Kitüntette Iohannis, de ő már sajnos befejezte küldetését.

Valószínű, az új elnök jóindulatát is meg lehet vásárolni néhány milliárd dolláros fegyvervásárlással. És akkor Iohannis Joe Bidentől is kap ráadásként egy sapkát, s Amerika nem sapkázza meg Romániát.

A beiktatási ceremóniára a rendfenntartó erők létszámát megnövelik. Azt nem tudni, hogy puskát adnak-e kezükbe. Lehet, hogy baseball-ütőkkel szerelik fel őket, mert ha fegyver lesz náluk, még az is megtörténhet, hogy valamelyik Trump-szimpatizáns azt az elnök ellen fordítja. A történelem folyamán már négy elnököt gyilkoltak meg Amerikában. Ráadásul a Capitoliumban támadók közt is volt ugyebár egy katonanő. Az amerikai hadsereg vezérkara most felszólította a katonákat, hogy ne avatkozzanak be a Biden elnök avatásakor előfordulható erőszakos cselekményekbe. (Legalábbis ne a rossz oldalon.) Nekik feladatuk, hogy védjék az alkotmányt, a demokráciát (és az új elnököt). A hadseregnek a titkosszolgálatokkal együtt azt kell vizsgálnia, hogy a Nemzeti Gárda azon tagjai közt, akik rész vesznek Biden beiktatásán, nincsenek-e szélsőséges Trump-támogatók. Érdekes, hogy míg a Capitolium megtámadásáról a titkosszolgálatoknak állítólag nem volt semmi információjuk, most már azt mondják, hogy szélsőjobbosok részéről erőszakos, fegyveres támadások várhatók.

Hátha meglátjuk, mikor élőben közvetíti a tévé, mint a romániai forradalmat.