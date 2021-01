Minden beszélgetésnek három színészvendége van és a műsorvezető is színész, aki olyan témákat vet fel, amilyenekről meghívottai eddig még nem vallottak a nyilvánosság előtt. A filmeket online is megtekintheti a közönség az eventim.ro honlapon. A színházban való vetítés után az első beszélgetés január 21-én és 28-án 19 órától lesz még látható az eventimen, mindkét alkalommal 24 órán keresztül. A színházi vetítéshez a biletmaster.ro honlapon és a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában árusítják a jegyeket, a további online közvetítésekhez az eventim.ro oldalon lehet megvásárolni a megtekintéshez szükséges linket. A műsor jegyeinek ára 15 lej.

SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája a színház kamaratermében tekinthető meg január 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán. * Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben játsszák január 20-án 19 órai kezdettel.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását január 22-én, 24-én és 30-án játssza a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a www.biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI műsorán: kedden 16.15-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm, románul beszélő), 16.30-tól Dolittle (amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő), 18.45-től Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma, román felirattal), 19.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, magyarul beszélő); szerdán 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal), 19 órától Nagypapa hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő); csütörtökön 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 16.45-től Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 18.45-től Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma, magyar felirattal), 19 órától Boldog idők (francia vígjáték, dráma, román felirattal).

Könyvbemutató

Január 19-én, kedden 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermében bemutatják Tóth László újságíró Kézdiszék 1917–1920 forgatagában című, a múlt év végén megjelent könyvét. Moderátor: Tóth-Bartos András történész, házigazda Nánia Hanna. A belépés regisztráció alapján történik, a helyek száma korlátozott.

Török társalgási klub

Ayten Kurnaz és Halis Özcan törökországi ESC önkéntesek január 19-től minden kedden 17 órától Kézdivásárhelyen a Zöld Nap Egyesület székhelyén török társalgási klubtevékenységet tartanak. Szó lesz Törökország kultúrájáról, nyelvet lehet tanulni díjmentesen, megismerni hagyományos török táncokat és az ország történelmét is. A tevékenység a járványügyi előírások betartásával zajlik. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40 és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től A hit kapuja – Székely János püspökkel, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíkdelnéről, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Kreatív pályázat gyerekeknek

A sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet és a Vadon Közhasznú Egyesület kreatív pályázatot hirdet 3–14 éves gyerekeknek Hová tűntek a hóemberek? címmel. Alkotásokat: rajzot, festményt, bármilyen technikával készített művet vagy fotót várnak az idén vagy az előző évben készített hóemberekről. Rajzok és más alkotások elfogadott mérete: A3 és A4. Fotók esetében jpg. formátum és legkevesebb 2,5 Mb szükséges. Egy pályázó több munkát is beküldhet. Beküldési határidő: február 15. A pályamunkákat a snowman.vadon@gmail.com e-mail-címre kell elküldeni, feltüntetve a pályázó nevét, életkorát, lakcímét és telefonszámát. Feltételek: a munkákról beküldött képek mérete legkevesebb 2,5 Mb, jpg. formátumban. A díjazásra kiválasztott munkákat a pályázóktól eredeti formában is bekérik (a fotók kivételével). Postacím: Vadon Egyesület (Asociaţia Vadon), Gróf Mikó Imre utca 11. szám (str. Gróf Mikó Imre, nr. 11), Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megye (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna), irányítószám: 520003 (cod poştal: 520003). Érdeklődni a snowman.vadon@gmail.com e-mail-címen vagy a 0720 000 707-es és a 0736 338 826-os telefonszá­mon.

Gyászfeldolgozás

A Diakónia Keresztyén Alapítványnál idén is meghirdetik a gyászfeldolgozó csoportokat. Előre meghatározott létszámban személyes találkozások révén, ugyanakkor online formában is lehetőséget adnak a csatlakozásra. A gyászolók sorstárs csoportjába várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban elveszítették szeretett hozzátartozójukat. A sorstársi közösség támogató hatása az egyik legerősebb gyógyító erő. Sokan azt gondolják, csak felerősödik a szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül a fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés, megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve, hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. De ha valaki csak hallgatni tud fájdalmában vagy zavarában, az sem baj, a csoport ezt is megértéssel fogadja, ugyanakkor mások érzéseinek, gondolatainak megpillantása segítség lehet számára is. A részvétel díjtalan.

A találkozások helye: Sepsiszentgyörgyön a Gyár utca 41. szám alatt, Baróton a Bányász utca 11. szám alatt, a Vállalkozói Központ, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazata székhelyén. Online csatlakozáshoz szükség lesz internetkapcsolatra és egy képernyős eszközre, a részleteket pontosítják az érdeklődőkkel. A találkozásokat kéthetente tartják másfél-két órában, igazodva a csoporttagok igényeihez. Az együttléteket Vetró-Bodoni Enikő szociális és mentálhigiénés szakember és Dénes Kinga pszichológus vezeti. Elérhetőségeik: 0731 025 903, 0728 967 211.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen kedden 9–12 óráig az Állomás és Mező utcában szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.