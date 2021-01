Mínusz 10 fokban léptek pályára a csapatok, azonban a játéktér minőségére nem lehetett kifogásuk, hiszen a pályafűtés már napok óta működött, valamint a mérkőzés kezdete előtt a havat is eltakarították a gyepről. A házigazdákat a kispadról a másodedző, Ilyés Róbert irányította, ugyanis a vezetőedző, Leo Grozavu eltiltását töltötte, ráadásul koronavírus-fertőzés miatt sem lehetett volna a stadionban. Ezúttal a téli szünetben igazolt két játékos, Eder González és Tamás Nándor is bevethető volt, a spanyol kezdőként lépett pályára, míg Tamás Nándor a cserepadról nézte a társakat.

A mezőnyfölényben játszó székelyföldi csapat az első félidőben agresszív letámadással beszorította ellenfelét. A labdát többet birtokló hazai csapat már a 6. percben megszerezhette volna a vezetést, Marius Ștefănescu labdaszerzés után került helyzetbe, viszont lövését a gólvonal közelében helyezkedő Cristian Manea menteni tudta. A folytatásban is a Sepsi OSK akarata érvényesült, bár a hasznosan játszó Ștefănescu beadásait Cristian Bălgrădean többnyire kiöklözte, amit pedig nem hárított, azt Fülöp Loránd mellé fejelte. A 37. percben Ștefănescu ismét nagy helyzetbe került, egy kiugratás után betört a tizenhatos területre, azonban a kirohanó Bălgrădean hárította próbálkozását.

A 49. percben a házigazdák csapatkapitánya, Rachid Bouhenna egy szabálytalanság miatt megkapta második sárga lapját is, így a háromszéki együttes emberhátrányban folytatta a mérkőzést. A Sepsi OSK tíz emberrel sem a védekezésre koncentrált, viszont a támadójátéka erőtlen maradt. Nem sokkal később Florin Ștefan sérülése miatt percekig állt a játék, miután Niczuly Roland egy kiöklözés során elütötte a védőt, akinek sajtóértesülések szerint műteni kell a jobb karját. Edward Iordănescu csapata a 72. percben az első helyzetét gólra váltotta, Valentin Costache előkészítését Gabriel Debeljuh könnyedén a hálóba gurította (0–1).

A sérült Bălgrădean helyére beállt Grzegorz Sandomierski a hajrában bravúros védéseket mutatott be, előbb Admir Bajrovic, majd Adnan Aganović lövését is hárította. A kitámadó sepsiszentgyörgyi együttes a ráadásban megúszott egy tizenegyest, ugyanis Panagiotisz Deligiannidisz könyökkel akadályozta meg Luis Aurélio lövését. A Sepsi OSK az idényben harmadszor maradt alul, utoljára augusztus 22-én szenvedett vereséget hazai pályán. A legutóbbi három bajnoki címet begyűjtő Kolozsvári CFR ebben a szezonban továbbra is veretlen idegenben, egy döntetlen mellett hetedszer győzött.

1. Liga, alapszakasz, 17. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 0–1 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Ovidiu Hațegan (Arad). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan (Nouvier, 64.), B. Mitrea, Bouhenna, Deligiannidisz – Ștefănescu, González, Vașvari, Gál-Andrezly (Tincu, 53.) – Dragomir (Aganović, 6.), Fülöp L. (Bajrovic, 64.). Vezetőedző: Ilyés Róbert. Kolozsvári CFR: Bălgrădean (Sandomierski, 46.) – Manea, Ciobotaru, Burcă, Camora – Deac (Itu, 85.), Hoban (Aurélio, 56.), Djokovic – Pereira (Chipciu, 46.), Debeljuh, Costache (Carnat, 75.). Vezetőedző: Edward Iordănescu. Gólszerző: Debeljuh (72.). Sárga lap: Fülöp L. (1.), Aganović (25.), Bouhenna (45+1., 49.), illetve Pereira (16.), Djokovic (25.). Kiállítva: Bouhenna (49.).

További eredmények: * 16. forduló: Kolozsvári CFR–Academica Clinceni 3–1 (gólszerzők: Costache 15., Deac 52., Debeljuh 90+1., illetve Csandarov 84.), Aradi UTA–FC Viitorul 0–0, FCSB–Astra Giurgiu 3–0 (gsz.: Man 77., F. Tănase 81., 88.) * 17. forduló: FC Dinamo–Chindia Târgoviște 0–1 (gsz.: Berisha 65.), FC Argeș–Medgyesi Gázmetán 1–1 (gsz.: Maes 8., illetve Șerban 64. – öngól), Academica Clinceni–FC Hermannstadt 0–0.

A rangsor:

1. FCSB 12 1 3 40–15 37

2. CFR 11 4 2 22–7 37

3. Craiova 10 3 3 19–9 33

4. Sepsi OSK 7 7 3 24–14 28

5. Clinceni 6 8 3 17–13 26

6. Târgoviște 6 6 5 14–13 24

7. Viitorul 5 6 5 21–20 21

8. Medgyes 6 2 9 22–27 20

9. Dinamo 5 4 8 20–19 19

10. Botoșani 4 6 6 21–23 18

11. Arad 4 6 6 13–25 18

12. Astra 4 4 8 21–24 16

13. Hermannstadt 3 7 7 17–25 16

14. Voluntari 4 3 9 20–27 15

15. Argeș 3 6 8 16–25 15

16. Jászvásár 4 3 9 15–36 15

A 17. forduló további programja: * ma: Jászvásári Poli–FC Botoșani (17 óra), Astra Giurgiu–Craiova (20 óra) * holnap: FC Voluntari–Aradi UTA (17 óra), FC Viitorul–FCSB (20 óra).