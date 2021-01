Elkezdődött az oltás második szakasza

Pénteken elkezdődött az oltási kampány második szakasza, amelyben a 65 év fölöttiek, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a társadalom számára kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Ezzel szinte egyszerre, tegnaptól elkezdték beoltani az egészségügyi személyzetet a koronavírus elleni oltás második dózisával is.

A kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók közé sorolták az államigazgatásban dolgozókat, a hadsereg, a rendőrség, a nemzetbiztonság és az igazságszolgáltatás személyzetét, valamint az alapvető élelmiszerek előállítóit, szállítóit és forgalmazóit, az energiaiparban dolgozókat, a gyógyszerészeket és gyógyszerszállítókat, az áru- és személyszállítókat, a tanárokat, a papokat, a hulladékgazdálkodásban dolgozókat és a veszélyeztetett újságírókat is.

A második szakaszban jogosulttá vált személyek péntek délutántól háziorvosaik vagy munkaadóik által, illetve személyesen is regisztrálhatnak a vaccinare-covid.gov.ro központi honlapon vagy akár telefonon is. A regisztráltak beoltása ma kezdődött el.

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter a pénteki kormányülés után tartott sajtótájékoztatóján elmondta: olyan kormányrendeletet fogadtak el, amelyik pénzzel ösztönzi a háziorvosokat, hogy győzzék meg az időseket és krónikus betegeket az oltás szükségességéről, és regisztrálják őket az oltásra várók rendszerébe. A miniszter újságírói kérdésre azt is elmondta: jelenleg a korlátozott számban érkező vakcina szab határt az oltási kampány lendületének. Hozzátette: ha nagyobb mennyiségben sikerül beszerezni a vakcinát, akár az is megtörténhet, hogy éjszaka is működtetik az oltóközpontokat.

A második szakasz jogosultjai közül az elsők között kapta meg a védőoltást Klaus Iohannis elnök és Florin Cîțu kormányfő. Az oltóközpontból kijövet mindketten azt nyilatkozták, hogy az oltás nem fájdalmas, az oltóanyag pedig biztonságos. Szerintük a járványellenes szabályok betartása és az emberek beoltása ki fogja vezetni az országot a járványból.



Emlékeztető oltás

Az emlékeztető oltás utáni hetedik naptól nem áll fenn a súlyos koronavírus-fertőzés veszélye – jelentette ki tegnap Adrian Streinu-Cercel orvosprofesszor, miután megkapta a védőoltás második dózisát. A Matei Balş járványtani intézet korábbi igazgatója úgy fogalmazott: az emlékeztető oltást követő hetedik naptól kezdve „nyugodtan fütyörészhetünk”, mert nem fenyeget, hogy súlyos koronavírus-fertőzést kapunk, viszont „a maszk használata 2023-ig kötelező lesz”.

„Ez az oltás megvéd belülről bennünket, de nem védi a nyálkahártyánkat, tehát ha lemondunk a maszk használatáról, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy megkapjuk a vírust, amelyet aztán átadhatunk olyan embereknek, akik nem immunizáltak, és így továbbra is terjesztjük a betegséget” – magyarázta az orvos. Amikor azt kérdezték, mi a teendő abban az esetben, ha egy beoltott személy két héttel az emlékeztető oltást követően kapcsolatba kerül egy koronavírus-fertőzött személlyel, a szakember azt mondta: nem szükséges karanténba vonulni, csak figyelni kell magunkat. Az orvos szerint ez a vakcina megvéd minden olyan vírustörzstől, amely jelenleg forgalomban van.