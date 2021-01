Ne legyen akadály a továbblépésre, hogy a félév végén több száz diákot nem lehet lezárni, a második félévben behozható a lemaradás – véli Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. Lapunk érdeklődésére az intézményvezető elmondta, mostanra szinte mindenki rendelkezik a távoktatáshoz szükséges eszközzel, ha pedig február 8-tól vissza lehet térni az osztálytermekbe, a felzárkóztatás is sokkal könnyebb lesz.

Az iskolaigazgatóktól bekért adatok alapján 1700 háromszéki diákot nem lehet lezárni az első félév végéig, de ez nem azt jelenti, hogy az érintetteknek ki kell maradniuk ebből a tanévből, ugyanis a járványhelyzetre való tekintettel az oktatási miniszter ajánlotta, hogy a második félév első nyolc hetében tisztázható a helyzetük.

Kiss Imre szerint erre akár az egész második félévben is sor kerülhet, a lényeg, hogy be tudják hozni a lemaradást azok, akik eszköz-, illetve internetelérhetőség hiánya miatt kimaradtak vagy csak későn tudtak bekapcsolódni az online oktatásba. Az iskolák, önkormányzatok, a tanfelügyelőség a minisztérium vonatkozó programja révén, valamint különböző támogatók segítségével szinte minden olyan diák kapott táblagépet, aki jelezte, hogy nincs semmilyen eszköze a távoktatáshoz, igaz, több ezren csak novemberben, illetve decemberben jutottak hozzá, őket kell leginkább segíteni, hogy bepótolják a kiesést – mondotta. Mindig van néhány száz diák ugyanazon a négy-öt településen, ahol sokan egyáltalán nem jártak iskolába akkor sem, amikor lehetett, az ő bevonásuk az oktatásba szinte lehetetlen – állítja a főtanfelügyelő. A többiek esetében ellenben mindent meg kell tenni, hogy ne essenek ki a rendszerből, ehhez persze meg kell lennie a szándéknak diák és tanár részéről is – hangsúlyozza Kiss Imre.

Kérdésünkre, hogy Háromszéken élnek-e a pedagógusok az oktatási miniszter által felvetett lehetőséggel, miszerint egyénileg, illetve kis létszámú csoportokban személyes jelenléttel tarthatóak felzárkóztató órák, a főtanfelügyelő elmondta, ennek módszertana és anyagi háttere még nem tisztázott, ezért nem is indulhatott el eddig ez a tevékenység, de ha szükség lesz rá és kifizetik a tanároknak, biztosan lesznek jelentkezők. Szerinte ez leginkább a második félévben tehető meg, amikor megkezdődik a jelenléti oktatás, mert délben az órák után foglalkozhatnának azokkal, akik valamilyen okból lemaradtak.