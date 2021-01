Az átfogó vállalkozóképző és mentorprojektet Kovászna Megye Tanácsa a bukaresti Loop Operations Kft.-vel és a jászvásári Tudásalapú Gazdaságért Egyesülettel partnerségben bonyolította le az elmúlt három évben. A konferencia moderátora, Jakab István Barna, a megyei önkormányzat alelnöke jelezte, továbbra is nyitottak hasonló vállalkozásfejlesztést szorgalmazó pályázatok irányítására, mivel ezek az egész Háromszék fejlesztését szolgálják.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke emlékeztetett, a program indulásakor kifejtette, céljuk, hogy szülőföldünk fenntartható és élhető legyen gyermekeink számára. Ezért olyan önkéntes feladatokat is vállalnak, mint a StartUp Now projekt, amely révén egyenként 40 ezer euró támogatásban részesítettek 38 vállalkozást. Ezek közül kiemelt néhány innovatív jellegűt, mint a kézdivásárhelyi XBalloon Kft., amely hőlégballonos kirándulást tesz lehetővé Háromszék fölött, az erdővidéki fotó-videós Emlékgyárat és egy székely szalmakrumpli-vendéglőt. A gyermekkori álmát megvalósítandó, Dániából hazatért Kovács házaspár példája is igazolja, hogy Székelyföldről nemcsak elmenni lehet, hanem haza is lehet jönni jövőt építeni – mondta az elnök.

Karácsony Zsolt, a Loop Operation Kft. képviselője közölte, a program gazdaságépítésről és -erősítésről szól. Gabriel Lazăr, a Tudásalapú Gazdaságért Egyesület képviselője hangsúlyozta, a projektben Kovászna megye kiemelkedő, 98 százalékos eredményt ért el.

Tóth Szabolcs Barnabás projektmenedzser bemutatta a program három évét. A kezdeti vállalkozásfejlesztési képzésen 397-en vettek részt. Üzleti tervet 78-at nyújtottak be, azokat rangsorolták, az első 40-et nyertesnek ítélték. Néhányan visszaléptek, így a sorban következőket vonták be, s egészítették ki 40 fősre a listát. Következett a mentorálási időszak. Időközben ketten visszaléptek, így 38 vállalkozást támogattak, első körben egyenként 30 ezer euróval, közülük 35-öt második körben is még 10 ezer euróval. A járványhelyzet okozta nehézségek miatt három cégnek nem sikerült megfelelő üzleti forgalmat elérnie.

A baróti Emlékgyár megálmodói és működtetői, Szőcs Szilárd és Deák András elmondták, a rendezvényfotózást és filmezést célozták meg, azonban a járvány miatt dokumentum- és portréfilm készítésébe is belevágtak. Céljuk, hogy alkotásaik által népszerűsítsék és megörökítsék Erdővidék értékeit. Sikerként értékelik, hogy az Erdővidék 100 arca című sorozatuk egyik kisfilmje, A 102 éves Juliska néni története című elnyerte a fődíjat tavaly a magyarországi Kulturális Filmek Fesztiválján.

A Bálint Tenisz Klubot működtető Bálint László jelezte, nagyon jókor jött ez a támogatás, melyet fejlesztésre fordított, új teniszpályát létesített és berendezéseket, felszerelést vásárolt. Az elmúlt hat évben 240 gyermeket oktatott. További fejlesztésen gondolkodik, 80 ezer eurós európai uniós pályázattal negyedik pályát szeretne létesíteni, és az egész fölé ernyőt szerelni, hogy ne legyen kitéve az időjárás viszontagságainak.