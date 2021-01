Otthoni nyomtatás olcsón és hatékonyan /X/

Ahhoz, hogy a nyomtató megfelelően funkcionáljon és kielégítse igényeidet, de mégse legyen túlságosan drága, érdemes megismerkedned az egyszerű, de nagyszerű Canon tintasugaras nyomtatóval.

Ismerkedj meg a Canon Pixma iP2500 készülékkel!

A készülék a régebbi típusok közé sorolható, ennek ellenére azonban ma is dicséretre méltó patronellátottsága. Ugyan a lézeres technológia közkedveltebb a tintasugaras gépekkel szemben, a tintás gépeknek is megvannak a maga előnyei. Sokkal alacsonyabb áron, szinte feleannyiért beszerezhetők, mint a lézernyomtató. Mindemellett az olcsóbb kategóriába tartozó tintasugaras nyomtatók is képesek a színes nyomtatásra. Ilyen az előző előnyökkel rendelkező, egyszerűen kezelhető és kompakt kialakítású Canon Pixma iP2500 készülék is.

Napjainkban tökéletes nyomtatónak számít, hiszen otthoni használatban verhetetlen. Elegáns fekete megjelenésével illeszkedik otthonod képébe. Kezelése a végtelenségig egyszerű, összesen három gombot tartalmaz, amelyek a be- és kikapcsolásért, a nyomtatás megszakításáért, valamint a papírméret kiválasztásáért felelnek.

Papíradagolójába 60 lap helyezhető, kimeneti tálcája pedig háromrészes, kihúzható. Működése halk és kifejezetten energiatakarékos. A hátoldalán megtalálható tápcsatlakozó mellett pedig USB porttal is rendelkezik.

Próbáld ki az utángyártott termékeket!

Abban az esetben, ha még jól funkcionáló, de kicsit öregecske nyomtatóval rendelkezel, akkor sem kell egyből annak lecserélésén gondolkoznod, hiszen a Patron és Toner weboldalán beszerezheted a nyomtatóddal kompatibilis patronokat és tonereket egyaránt. Amennyiben a nyomtató korából kifolyólag nem találod meg a hozzá illő eredeti patront vagy tonert, akkor bátran nézz körül az utángyártott termékeik között, garantáltan nem fogsz csalódni.

Mindamellett, hogy nem újrahasznosított, hanem teljesen új utángyártott termékeket vásárolhatsz, ár-érték arányban is kiválóak, hiszen nem kell lemondanod a megfelelő minőségről sem. Abban az esetben, ha a megvásárolt utángyártott termék nem kompatibilis a nyomtatóddal, nyomtatáskor hibára fut, vagy mégsem a számított minőségben nyomtat, akkor tízszeres garanciájuknak köszönhetően visszacserélik azt, vagy visszafizetik az árát. Így minden esetben nyertesként távozhatsz.