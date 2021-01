Mennyit kér a Google Ads a hirdetésekért? /X/

A üzleti életben óriási a verseny, de a konkurencia mellett még számolnunk kell az olyan makroökonómiai szituációkkal is, mint amilyen a vírus okozta visszaesés. Mi a teendő ilyen esetben? Nos, a “nagyok” ilyenkor átértékelik addigi stratégiájukat, és igyekeznek online jelenlétüket is erősíteni.

A Google Ads hirdetések már jó alapot képeznek ehhez. A következő párban sorban megtudhatod, hogy mégis mennyibe fáj a Google Ads segítségével hirdetni, s mi ennek az előnye.

A Google Ads-hirdetések jelentősége

A keresőoptimalizálás szempontjából óriási jelentősége van a Google Ads-hirdetéseknek, de természetesen az értékesítés és bevételnövelés felőli megközelítés sem hagyható figyelmen kívül.

Fontos, hogy minél előrébb kerüljünk a Google találati listájában, ha pedig sikerül a top 5-ös élvonalba jutni, akkor garantáltan a megfelelő látogatók érkeznek majd weboldalunkra. A vevők manapság a találati lista lehetőségeit böngészve döntik el, hogy honnan és mit vásárolnak majd meg. Emiatt egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hirdetési stratégiával rendelkezünk.

Google hirdetés árai

A weboldalak talán lehetnek szépek vagy praktikusak, de ez ma már kevés. Egy jó weboldal profitot is termel. Megdöbbentő tény, hogy manapság 1000 weboldalból, alig 3 képes erre. Itt jönnek képbe a Google-hirdetések is.

A hirdetések ára számos tényezőtől függ. A profi weboldal megfelel a Google minőségi feltételeinek, így az is meghatározó, hogy milyen az adott felület minősége. A tájékoztató, mobilbarát és a felhasználói élményt támogató weboldallal már könnyű a dolgunk. A szövegezés legyen szakszerű és jó, ha megbízhatóságot sugall.

Nem lehet azonban mindent a weboldalra hárítani, hiszen a hirdetés minősége is fontos kérdés. A Google Ads képes pontozni a weboldalakat a minőségi mutatók alapján. Az 1-10-es skálán a 10 jelenti a legjobb értéket.

Hirdetési szakemberek akik a weboldal készítésben is segítenek - az AdNet Media

Amennyiben időd nem teszi lehetővé, hogy újra iskolapadba ülj, akkor bízd szakemberre a hirdetés világát! Ha hasonló szolgáltatás igénybevétele mellett voksolsz, garantáltan meglesznek az eredményei döntésednek! Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a sikeres hirdetéseket a profi és marketing vezérelt weboldal készítés előzi meg. Ugyanis ha a weboldalad alapjaiban nincsen rendben, lehetnek bármilyen jók a hirdetéseid, nem leszel eredményes. Éppen ezért érdemes már a weboldal készítés előtt konzultálni szakemberrel, hogy mik lesznek a konkrét céljaid, hogy majd annak mentén készüljön el a weboldalad is.

Kifejezetten a cégedre szabott stratégia segítségével képesek egy neked optimális ütemtervet létrehozni. Elemzik a konkurenciát, és a vevői igényeket is felmérik helyetted. Majd megtervezésre kerülnek a kampányok, az azokhoz tartozó hirdetések is. Elkészül a Google Ads-fiókod, amelyben a gyakorlatban meg is valósíthatóak a felsoroltak. E mellé jön még egy Google Analytics-, Google Search Console-fiók is. Az idő előrehaladtával folyamatosan optimalizálják hirdetéseid. Az elemzéseket követően pedig havi szinten konzultációra is sor kerül. (x)