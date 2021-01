A világjárvány miatt egyedi a 2020–2021-es szezonbeli Európa-kupa lebonyolítási rendszere, hiszen a csoportkörben négy nap alatt három mérkőzést vívnak a részt vevő csapatok. A selejtezők után a nyolc kvartett első két helyezettje továbbjut a rájátszásba, ahol márciusban szintén buborékos rendszerben folytatódik a küzdelem. A turnék egyikének helyszíne a megyeszékhelyi Sepsi Aréna, ahol mától péntekig a G-csoport küzdelmeire kerül sor, a Sepsi-SIC pedig sorban a belga Basket Namur Capitale, a francia ESBVA Lille Métropole és a spanyol Cadi La Seu ellen lép pályára. Együttesünk mindhárom mérkőzését 19 órától játssza, a találkozókat pedig a FIBA YouTube-oldalán lehet élőben követni.

„Három mérkőzést játszunk négy nap alatt, s úgy érzem, hogy fel vagyunk készülve ezekre a meccsekre. Nagyon szeretnénk túljutni a csoportkörön, de ehhez előbb a Namur elleni találkozót kell megnyernünk. Élnünk kell a kínálkozó lehetőségekkel, s szerintem nagy sanszunk van arra, hogy továbbjussunk” – nyilatkozta Annemarie Gödri-Părău, aki elsősorban azért látja esélyesebbnek csapatát, mert hazai pályán rendezhetik a tornát, másodjára pedig tudja, hogy a szurkolók is mellettük lesznek, annak ellenére, hogy fizikailag nem lehetnek ott a teremben. „Értük is fogunk küzdeni” – tette hozzá a zöld-fehérek csapatkapitánya.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hiszen végre elkezdődik az Európa-kupa. Célunk az, hogy mindhárom mérkőzést megnyerjük és ezáltal kvalifikáljuk magunkat a rájátszásba. Keményen dolgozott mindenki az edzéseken, s a Szatmárnémeti VSK elleni győzelem jót tett a csapat moráljának” – jelentette ki Rebekah Gardner, a zöld-fehérek amerikai idegenlégósa.

A Sepsi-SIC vezetőedzője, Zoran Mikes örvend, hogy csapata végre Európa-kupa-mérkőzést játszhat. „Ahogy nekünk sem, úgy a többi csapatnak sem lesz könnyű négy nap alatt három meccsen teljesíteni, de bízom abban, hogy szellemileg, fizikailag és taktikailag is készen állunk majd az előttünk lévő kihívásra. Európa topbajnokságaiból érkeztek ellenfeleink, felkészültünk az első összecsapásra, de készek leszünk a másodikra és a harmadikra is. Mérkőzésről mérkőzésre vesszük az akadályokat, és most csak az első találkozónkra összpontosítunk. Nagyon nehéz megjósolni a csoport végeredményét, mert tudásban egyformák a csapatok, ám mindegyiknek megvan a maga erőssége, a gyenge pontja, s abban reménykedem, hogy mi tudjuk érvényesíteni saját erényeinket, és ez elég lesz a továbbjutáshoz” – mondotta bizakodóan a bosnyák tréner.

A Basket Namur Capitale csapat vezetőedző nélkül érkezett Háromszékre, miután a belga bajnokságban a harmadik helyen álló együttes az elmúlt hét végén – közös megegyezéssel alapján – felbontotta Jan Callewaert szerződését. Így a Namur szentgyörgyi vendégjátéka alatt Aerts Benoit és Garraux Aurélian másodedzők irányítják a gárdát. Egyébként a Basket Namur Capitale otthon az eddigi hét meccséből ötöt tudott megnyerni, vele ellentétben a Sepsi-SIC hibátlan a Nemzeti Ligában.

A sepsiszentgyörgyi buboréktorna első napjának programja: * 16 órától ESBVA-LM–Cadi La Seu * 19 órától Basket Namur Capitale–Sepsi-SIC.