Sokan és sokszor dicsérték a rózsaszín elefánttal fémjelzett sört, s még annál többet is vadásztam rá, amíg végül tudtam venni egy üveggel belőle. Az általam megkóstolt Delirium Tremensre egy brassói bevásárló körút alkalmával tettem szert, ám most alkalomadtán már Sepsiszentgyörgyön is lehet kapni.