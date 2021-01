Prioritás lesz a vízgazdálkodás

Gyenge, erőtlen a gazdák összefogása, idős a vidéki lakosság, beleértve a mezőgazdászokat is, hiányzik a szakképzett és felelősségérzettel rendelkező munkaerő. Ugyanakkor a megszorító tényezők is aggasztóak, főként a hegyvidéken, az utóbbi években negatív gazdasági mérleggel rendelkezünk, ezt kell megfordítani. Strukturális gondok is vannak, ezeket meg kell oldani, még akkor is, ha ez sokakat dühíteni fog: a lehetőségek szerint meg kell gátolni a szubvenciók vadászatát, azonosítani kell az igazi gazdákat, feléjük kell terelni a támogatásokat – jelentette ki Oros a Profitul agricol műsorában. Mindez programjuk fontos részét képezi, a finanszírozást az uniós költségvetési ciklusban folyósított 21,6 milliárd euróból fedezik, ehhez az összeghez hozzáadódik a hazai hozzájárulás – fűzte hozzá. 2021–2022-ben 6,61 milliárd euró költhető el, 2023–2027 között 15 milliárdot folyósíthatnak – ismertette számadatokat a miniszter.

Mindezek mellett további pénzeket kaphatnak a bajban lévő ágazatokban dolgozó gazdák a különféle kis értékű, de minimis támogatások során – fűzte hozzá Oros. A legfontosabb munkálatok között a vízgazdálkodási infrastruktúrát említette a miniszter. Az előrejelzések szerint a Fekete-tenger térségében a következő években nem lesz kielégítő a csapadékmennyiség, ami nemcsak a víz mezőgazdasági felhasználásában, hanem a háztartások használt vízellátásában is gondot jelenthet. Ez nemzeti érdekeltségű, stratégiai kérdés kell hogy legyen – hangoztatta az agrárminiszter.