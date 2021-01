Egyszer csak belejönnek?

Miért is lenne kivétel ez alól a harsonaszó közepette meghirdetett, kidoboltatott, sőt, pár politikus gyors és nyilvános beoltásával is megtámogatott koronavírus elleni immunizációs kampány második szakasza? Sikerült elkeserítő pancserséggel útjára engedni. De nem ám csak úgy elszórtan, az ország egyes szegleteiben csúsztak be problémák – ami még akár érthető is lett volna egy ekkora vállalkozásnál –, hanem egyenesen a kellős közepén, és ahogy az illik egy alapjáraton is fejetlenül kormányzott országban, már az első lépcsőfoknál.

A sokat emlegetett elektronikus előjegyzési rendszerről van szó, amelyet az ebben a fordulóban jogosultak számára hoztak létre, és amelyet pénteken élesítettek. Nyomban szembesülhettünk az első botlásával, csekély egy óra után a honlap leállt, s egyre csak telt az idő, míg a kiépítésével, működtetésével megbízott Távközlési Szolgálat valahogy újraindította. Igazán derék munka volt tőlük, csak sok köszönetre nem számíthattak, a beszámolók szerint ugyanis sokaknak csak többszöri (akár több mint egy órát is felemésztő) nekifutásra sikerült magukat előjegyeztetni az oltásra, másoknak pedig egyáltalán nem. Fokozta a zűrzavart, hogy a 65 év alatti krónikus betegek regisztrációja körül több gubanc is felütötte a fejét. Tegnap reggeliben a rendszer ismét beadta az unalmast, és órák kellettek az újraélesztéséhez. Az pedig már csak hab a tortán, hogy az online platform mellett szintén pénteken beindított telefonos előjegyzési rendszer is igencsak döcögősen kezdett, illetve még tegnap sem volt az igazi.

Minden kezdet nehéz – szokás mondani. A kampány lebonyolításáért felelősöknek azért érdemes lenne feltenni pár kérdést. Elsőként, hogy miként sikerült ismét egy több sebből vérző rendszert összedobni, miközben nem tegnap értesültek arról, hogy érkezik az oltási kampány második szakasza, és azt is sejthették előre, hogy nem egy-két véletlenszerűen odatévedő ember szeretné magát előjegyeztetni? Másodikként: gondoltak-e arra, hogy az így is viták kísérte kampánynak mennyire használ, ha már az elején feltűnően bukdácsolva indul, és felmérték-e annak következményeit, hogy ez az összevisszaság könnyen eltántoríthatja még azokat is, akik hajlandóak lettek volna beoltatni magukat? És végül: mégis mire számíthatunk majd a harmadik fordulóban, amikor várhatóan ennél sokkal több jelentkezővel kell majd megbirkózni és összetettebb logisztikai kihívásokkal kell majd szembenézniük?

Lehet persze úgy venni, hogy ez még csak a kezdet és majd belejönnek, de az eddigi teljesítményük alapján nehéz félretenni a kételkedést.