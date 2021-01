A román tulajdonú Dedeman saját költségén építi fel barkácsáruházát Sepsiszentgyörgyön, leendő munkatársaik toborzását pedig – a társaság honlapján közzétett adatok szerint – már 2020 végén megkezdték. A munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál csupán bejelentették a szabad állásokat, a toborzást, alkalmazást a cég végzi, erre a folyamatra nincs rálátása az ügynökségnek, az érdeklődőknek egy megadott e-mail-címen kell jelentkezniük – mondta el lapunk megkeresésére Kelemen Tibor. Az igazgató szerint a társaság 130 munkahelyre keres jelentkezőt Sepsiszentgyörgyön, honlapjuk alapján többek közt tehergépkocsi-vezetőket, gazdasági referenst, értékesítési tanácsadókat, biztonsági őröket, pénztárosokat, ügyfélszolgálati referenseket, takarító személyzetet és árumozgatókat alkalmaznának.

A háromszéki munkaerőpiac év elején is mozgalmas, Kelemen Tibor szerint nem csak cégek, vállalkozások, de intézmények, hivatalok is keresik a munkaerőt, s mint fogalmazott, aki valóban dolgozni akar, az megtalálja a helyét. Élénk az alkalmazási hajlandóság a kereskedelemben és a különféle szolgáltatást kínáló cégeknél is, de jó eséllyel helyezkedhetnek el azok is, akik nem rendelkeznek szakmai képzettséggel. Ezzel szemben az egyetemi végzettségűek számára csekély a kínálat. Kelemen megjegyezte, Brassó közelsége továbbra is sok háromszékit vonz, a helyi kínálathoz képest ott sokkal változatosabb, gazdagabb a felhozatal munkavégzés terén.

Kovászna megyében jelenleg 5 százalék a munkanélküliségi mutató értéke, a szakhivatal összesen 4300, a hivatali nyilvántartásokban is szereplő állástalanról tud.