Sikeresen el is pusztítottak több millió őshonos rézbőrűt úgy, hogy a 19. század végére alig pár százezer maradt belőlük. Mostanra a többségiek jelszava teljesen megváltozott Európában is, és már sokkal civilizáltabb módon akarják eltüntetni Európa indiánjait, az őshonos nemzeti kisebbségeket a jó kisebbség az asszimilált kisebbség elgondolással. Aztán, ha számuk elenyészőre csökken, majd rezervátumokba költöztetik őket, és az Európai Bizottság példásan gondoskodik róluk, szónokol jogaikról, amíg teljesen el nem tűnek. Bár korábban voltak még talán a beolvasztásnál is hatékonyabb módszerek, mint például a kitelepítések Csehszlovákiából a második világháború után. Később aztán még sokkal hasznosabb metódus volt a németek és zsidók eladása Romániából. Ez nagyjából sikeresen be is fejeződött, de sajnos, a magyarok a kutyának sem kellettek, még pénzt sem adtak értük, pedig lehet, hogy Románia ingyen is kínálta volna őket. Most már a többségi nemzet áldozatot is hozna értük, fizetne nekik, csak hogy elmejenek, és így megszabaduljanak tőlük.

Az Európai Unióban sincs semmi szükség őshonos nemzeti kisebbségekre, csakis illegális bevándorlókra. Ezért döntött úgy az Európai Bizottság (EB), hogy a Minority SafePack kezdeményezés alapján nem indít jogalkotást a kisebbségek védelmében. Mit érdekli az ebadta EB-t a kezdeményezés, amelyik olyan 50 millió őshonos európai polgárt érintene? Az indítványt különben 1 123 422 polgár írta alá. Nem szabad ilyesmivel zavarni a magas Bizottságot. Mit számít az a 10 százalék kisebbség a 90 százalékos többséghez képest? Minek kellett mind erősködni ezzel a kezdeményezéssel, mikor 2013-ban azt mondták, hogy a javasolt szabályozás nem tartozik jogalkotási hatáskörükbe? Most aztán még érthetőbben kijelentik, hogy: „Bár a bizottság nem irányoz elő jogi aktusokat, már hatályos jogszabályok és szakpolitikai intézkedések teljes körű végrehajtása komoly fegyvertárat fog biztosítani a kezdeményezés céljainak támogatásához.” Na tessék ezt a nesze semmi fogd meg jól elvet szem előtt tartanai! Věra Jourovát – aki bejelentette az elutasítást – pedig ne merészelje senki bírálni, hisz ő már bebizonyította, hogy határozottan kiáll minden kisebbségért, kivéve az őshonosokat. Úgyhogy az őshonosok ne mind ragaszkodjanak az őshonossághoz, jobb, ha nem nemzeti, hanem például nemi kisebbségnek adják ki magukat, és akkor melléjük áll a főbiztos elvtársnő is. Az őshonosok meg tűnjenek el Európa színpadáról a süllyesztőbe, ahol a helyük van.

Igen kellemetlen, hogy pont most, mikor még a kormányba is bevették a magyarokat, jönnek olyanok, mint Benkő Erika a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattól, és azt állítja, hogy Romániában a politika középpontjába került a magyarellenesség. És bírálja egy igazi européer személy, Iohannis elnök megnyilvánulását is, aki csak hazáját védte, mikor azt el akarták adni a magyaroknak. Aztán a jogvédő egyesület eléri, hogy büntessenek meg olyan nagy honvédő tévéállomásokat, mint a Realitatea Plus és a B1 vagy igazi hazafiakat, mint Radu Banciu. Kelemen Hunor meg az autonómiáról papol, amiért viszont őt nem büntetik, csak azok, akik látják, hallják vagy olvassák és kommentelik, amiket beszél. És milyen nagyszerű megoldásokat sugallnak. A legártatlanabbak olyanok például, hogy: „Hallod te bozgorka! Miért nem szeded a sátorfádat és térsz vissza az anyaországodba?” (Vajon milyenek lehetnek a nem engedélyezett kommentek?)

Arra hozhatna törvényt az unió, hogy mit enged meg a többségi nemzeteknek, hogy minél hamarabb törvényesen és hatékonyan sikerüljön megoldani a nemzeti kisebbségek eltüntetését, és így más kisebbségeik gondjaira tudjanak koncentrálni. Milyen jó, hogy a kisebbségek sorsa annak az országnak a hatáskörébe tartozik, amelyikben élnek, mert láthatjuk, hogy a többség mindig jobban tudja, hogy mi a jó a kisebbségnek! És egyáltalán nem kellene engedni ilyen kezdeményezések elindítását, mint a Minority SafePack.