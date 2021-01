Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben ma 19 órától játsszák. ♦ Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája a színház kamaratermében tekinthető meg 21-én és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását január 22-én, 24-én és 30-án játssza a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI műsorán: ma 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal), 19 órától Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő). Pénztár és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

A kovásznai Kádár László Képtárban január 21-én, csütörtökön 18 órától megnyitják a Kovászna a művészetben című kiállítást. A tárlat anyaga válogatás a képtár állandó anyagából. Megnyitóbeszédet mond Gazda József műkritikus. Fellépnek a kovásznai művelődési ház Neo-Gitár-Alfa együttesének alábbi tagjai: Kovács Krisztián, Seres Balázs és Tóth Ágota (szakirányító: Kurta Béla zenetanár).

A kiállítás február 26-ig tekinthető meg. A járványügyi előírásoknak megfelelően a megnyitón kötelező a védőmaszk viselése és a személyek közti távolság betartása.

Hitvilág

IMAHÉT. A szemerjai református templomban imaheti istentisztelet lesz ma 18 órától, igét hirdet Kelemen Álmos kommandói református lelkész, csütörtökön Balla Barna Márton málnási református lelkész.

BÚCSÚ. Kézdivásárhelyen Boldog Özséb napján, ma 18 órától kezdődik az ünnepi szentmise.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 8 órától szentmise Csíkpálfalváról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.15-től „Íme az Úrnak szolgáló leánya” – tematikus nap dr. Sávai Jánossal.

A magyar kultúra napja Sepsiszentgyörgyön

A KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ kétnapos rendezvénysorozatot szervez Sepsiszentgyörgy több helyszínén a magyar kultúra napja alkalmából. Január 21-én és 22-én két zenei előadásra is sor kerül. A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Pál István Szalonna és bandája előadását január 21-én 20 órától hallgathatja meg a közönség a Tamási Áron Színház nagytermében. * A Kulturális kávépercek című program keretében szintén 22-én 17 és 19 óra között bárki elbeszélgethet Gáspár Csaba zenésszel, Daczó Enikő képzőművésszel, Gothárd Veronika kortárstáncossal, Korodi Janka és Pálffy Tibor színésszel, Szonda Szabolcs irodalmárral, Szőcs Botond zenésszel, illetve Tőkés Edit és Tőkés Csaba Zsolt néptáncosokkal. A programon bejelentkezés alapján lehet időpontot foglalni a kultura.ro honlapon található űrlapon vagy a 0743 099 570-es telefonszámon ma 15 óráig. A rendezvénynek helyet ad a Színház Büfé, a Szimpla Sepsiszentgyörgy, a Tein Teahouse és az IndiVINO. * A zenei elő­adásokra és a filmvetítésekre a helyek száma korlátozott. A jegyeket elővételben lehet megvásárolni a városi jegyirodában: Szalonna és bandája koncertjére 20 lej a teljes árú jegy, 10 lej a kedvezményes, a fúvósok ünnepi hangversenyére egységesen 25 lejes jegyet lehet váltani. A Magyar Filmnapok alkalmával minden filmre egységesen 10 lejes jegyek kaphatók, melyeket a mozi pénztárában lehet megvásárolni.

A KOVÁSZNA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA idén online műsoron emlékezik meg a magyar kultúra napjáról. Pénteken 17 órától a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán (www.facebook.com/cultcov.ro), a virtuális gála megnyitóján a magyar himnuszt énekli a Krisztus Király-templom Laudate kamarakórusa. Az idén éppen 100 éve született Pilinszky János emléke előtt tisztelegve szépirodalmi élményt kínál Orbán Ferenc előadó Gábor Szabolcs zenésztársával és Gyernai Szabolccsal. * Idén is átadásra kerül a Háromszék Kultúrájáért Díj. Az átadást követően portréfilmet vetítenek a díjazottról. * Megismerhetjük a középiskolás diákoknak meghirdetett szónokverseny díjazottjait. * A Sípok hangja címet viselő, kiállítással és orgonakoncerttel egybekötött programsorozat kapcsán a Kovászna Megyei Művelődési Központ riportfilmet készített a Háromszéken fellelhető hangszerekről. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a hangszerek „életútjaiba”: Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor-tanár Kolonits István munkásságát mutatja be, a sepsiszentgyörgyi Lőfi Gellért kántor-tanár pedig lelket lehel eme csodálatos hangszerekbe, betekintést nyerhetünk Botka Attila orgonajavító mester munkájába is.

Adománygyűjtés

Január 8-án éjszaka kigyulladt és leégett a Brassó megyei Datk településen Nagy István családi háza. A Datki Unitárius Egyházközség felvállalta az adományok összegyűjtését, és erre a célra külön bankszámlát nyitott, amelyre lej, forint, euró és dollár is utalható. Vállalták, hogy minden adományt célszerűen és szakszerűen juttatnak el a családhoz, hogy egy új ház felépülhessen. Banki elérhetőség: COD IBAN: RO56RZBR0000060022325875, RAIFFEISEN BANK, PAROHIA UNITARIANĂ DOPCA, CUI: 12539115.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Kézdiszentkereszten a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 9–12 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Kossuth Lajos utcai 2-es tömbházban (A, B, C, D, E lépcsőház) és a hozzá tartozó kereskedelmi egységeknél, illetve a Szabadság tér 2. szám alatt található üzlethelyiségeknél. Kérik a fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépek, illetve műszaki eszközök használatára fokozott figyelmet fordítsanak.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 9–14 óráig a József Attila, a Borvíz utcában, illetve a nyári tábor, a farm és a vízpumpa transzformátor-állomása körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.