Drágulnak a temetői szolgáltatások

Az elöljáró elmondta: a közös temető gondnokságát 2017-ben vette át a Tega Rt., és most az inflációhoz, illetve a realitásokhoz igazítanák az önkormányzattal kötött szerződést. Nem csupán a díjszabások szorulnak aktualizálásra: vannak régebbi szolgáltatások, amelyekre senki nem tart igényt, de jelentek meg új helyzetek is, ezekhez igazodni kell. A sírkert gyakorlatilag megtelt, most csak válságkezelés folyik – hangsúlyozta az elöljáró, és hozzátette: a temető ügyében közmeghallgatást is tartottak, és néhány ott elhangzott javaslatot be is építettek az új megállapodásba.

Az egyik legfontosabb újdonság az, hogy a két évnél hosszabb ideje elhagyott vagy elhanyagolt sírok esetében megszűnik a használati jog, a hozzátartozóknak, örökösöknek pedig az értesítéstől számított 30 napon belül fel kell szabadítaniuk a sírhelyet, ellenkező esetben a gondnokság teszi ezt meg. Az érintetteket levélben, a sírhelyre és a temető bejáratához kitűzött felszólításban, illetve újsághirdetésben értesítik a határidőről. Ha a hozzátartozók nem jelentkeznek, vagy nem kívánják tovább fenntartani a sírhelyet, akkor azt kiadják másnak, a sírban levő maradványokat pedig az újonnan elhantolt személy mellé temetik.

A szabályozás pontosítja az egy- vagy kétszemélyes sírhelyek, illetve az urnák elhantolására szolgáló üregek méreteit, és összesen huszonhatféle szolgáltatást sorol fel: a ravatalozástól a sírhely kialakításával, karbantartásával kapcsolatos munkálatokon át az esetleges exhumálásig, illetve újratemetésig. A sírásás ára 400 lejről 500 lejre emelkedett, urnás temetés esetében pedig 100 lejt kell ezért fizetni. A sírhelyek bérleti díja tíz évre 188, húsz évre 313, huszonöt évre pedig 375 lejre nőtt (150, 250, illetve 300 lejről), ezt az összeget évente kell befizetni. Öt korábbi szolgáltatást eltöröltek, mert nem volt rájuk igény.

A köztemető telítettsége már évek óta gondot okoz a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak, amely előbb a szemközti, használaton kívül helyezett katonai lőteret próbálta megszerezni e célra, ám ez nem sikerült, így a közelben vásárolt fel eladó területeket. Tóth-Birtan Csaba elmondása szerint sajnos épp annak a földdarabnak nem sikerült a birtokába kerülni, amely a meglévő temetőt a majdani új sírkerttel összekötné, e nélkül pedig nem lehet megközelíteni a már megvett parcellákat. Nemrég azonban sikerült azonosítani egy feljárót a Csíki negyed felől, megrendelték az övezeti városrendezési tervet, így lassan egyenesbe kerül a temetőbővítés.