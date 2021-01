El akarták kerülni, hogy hideg zuhanyként érje az embereket az a pillanat, amikor kötelezővé válik a biológiailag lebomló hulladékok szelektív gyűjtése, ezért már 2019-től megtették az első lépéseket a rendszer kiépítésére, és a tapasztalat azt mutatja, a lakosság részéről is kedvező volt a fogadtatás – nyilatkozta Máthé László, a Tega részvénytársaság vezetője. Az igazgató annak kapcsán ismertette a rendszer jelenlegi állását, hogy január elsejétől hatályba lépett a szelektív gyűjtést városon kötelezővé tevő törvény. Máthé László továbbá kitért a karácsonyfák kérdésére is, elmondva, hogy a vállalat az Energia utcai hulladékudvarban feldolgozza a kidobott fenyőket és fűtőanyagként hasznosítja.

A megye tele­püléseinek túlnyomó több­sé­géből a hulladékot begyűjtő köztisztasági vállalat vezetője felidézte, hogy a lebomló hulladékot Sepsiszentgyörgyön először a magánházaktól kezdték külön elhordani, még 2019 első felében, erre 140 literes tárolót biztosítottak az ott lakók számára. Összesen 3200 ilyen konténert osztottak ki. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult. A tömbházak esetében bonyolultabb volt a külön gyűjtés megszervezése. Lépcsőzetesen vezették be szintén 2019-től kezdődően, és a múlt év végéig több mint 15 ezer kisebb vedret osztottak ki a lebomló hulladék számára, ezzel párhuzamosan a lakónegyedi hulladékszigeteknél bio feliratú nagyobb méretű kukákat helyeztek el.

Máthé László szerint a lakónegyedek esetében a rendszer elfogadhatóan működik, de egyelőre elmarad a magánházaknál tapasztalttól. Mint hangsúlyozta, ha vegyes (csak lerakásra alkalmas szemét) vagy más újrahasznosítható hulladék kerül a lebomló közé (például nejlonzacskóban dobják be a kijelölt kukába), könnyen előfordulhat, hogy egy egész autónyi szállítmány elvész. A lécfalvi központban ugyanis ezt vegyes hulladéknak minősítik, ami nem komposztálható, hanem a tárológödörbe kerül, és ezt mind a központ működtetője, mind a begyűjtő veszteségként könyvelheti el. A vállalat ezért arra kéri a lakosságot, ha zacskóban viszik a kukákhoz a növényi, illetve élelmiszer-hulladékot, azt ürítsék bele a piros címkés kukába, a zacskót pedig dobják a vegyes hulladék számára kijelöltbe, és ne az újrahasznosíthatók közé. A szennyezett műanyag ugyanis nem hasznosítható újra.

Máthé László arról is beszámolt, a lebomló hulladékok szelektív gyűjtése egyelőre csak a megyeszékhelyen működik, Barót önkormányzatával még tárgyalnak a bevezetésről, amit kötelező módon meg kell most már oldani. Mint ismert, a megye másik három városában nem a Tega végzi a begyűjtést. Az igazgató kitért arra is, hogy a jogszabály a városok esetében teszi kötelezővé a szelektív gyűjtést, a közigazgatásilag odacsatolt településeken a házi komposztálást írja elő. Ez a helyzet Kilyén és Szotyor esetében.

A szintén zöld hulladéknak számító, elbontott karácsonyfákat illetően Máthé László elmondta: arra kérik a lakosokat, hogy ezeket a szeméttárolókhoz helyezzék el. A vállalat elszállítja, az Energia utcai hulladékudvarban feldolgozzák és fűtőanyagként hasznosítják. Eddig nagyjából száz köbméternyi gyűlt össze, és számításaik szerint az előző évekhez hasonlóan most is legtöbb kétszáz köbméternek megfelelő kerül feldolgozásra. A cég egyébként az egyik épület fűtésére használja fel a ledarált fenyőket. Lapunk kérdésére Máthé László elmondta, hogy jelentősen csökkent azok száma, akik valahol közterületen hátrahagyják a karácsonyfákat, míg pár éve ez még eléggé elterjedt volt.