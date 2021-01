A vezetőedző nélkül érkező pályaválasztó belgáknál Ines Viana, Kamilia Ogun, Hanne Mestdagh, Courtney Range és Pallas Kunaiyi került be a kezdő ötösbe, míg a zöld-fehérek edzője, Zoran Mikes Jovana Pašićot, Andra Mandachét, Annemarie Gördi-Părăut, Rebecca Tobint és Rebekah Gardnert küldte ellenük pályára. Feldobás után a lányaink szerezték meg a labdát, az első támadásunk azonban kimaradt, ám a lepattanót szemfülesen begyűjtve mégis Pašić dobta meg a találkozó első kosarát (0–2). Utána következett Gardner és Gördi-Părău duplája, s csak a 4. percben pontozott először a Namur (2–6). A folytatásban Gardner összehozott öt pontot a zöld-fehéreknek, s belga időkérés után Viana is betalált távolról (5–11). Egy 15–3-as SIC-es roham után az első játékrész végére már húszpontos volt a szentgyörgyi lányok előnye (8–28). A negyedet Ogun büntetőből szerzett kosara zárta (9–28), s a vártnál sokkal könnyebbnek tűnt az összecsapás. Gardner kétpontosa adta meg a második játékrész alaphangját, majd gyors kosárváltást, és egy 5–0-s háromszéki sorozatot követően már 30 ponttal vezettek a Mikes-lányok (12–42). Újabb belga time-out után magukra találtak a vendégek és több hibánkat kihasználva szépítettek (19–42). A félidő hajrája is a Namurról szólt, amely Kunaiyi duplájával 17 döntetlenre hozta a játékrészt, így 26–47-es állásnál fordultak a csapatok.

A nagyszünet után mind védekezésben, mind támadásban a Sepsi-SIC akarata érvényesült a pályán, s egyre szembetűnőbb volt a két együttes közötti különbség. A harmadik tíz perc felénél Pašić 30 pont fölé növelte csapatunk előnyét, s amíg mi 19 szerzett ponttal zártuk a negyedet, addig ellenfeleink csak négy egységgel gazdagították hozományukat (30–66). A záró szakaszban már visszavettünk a lendületből, több hiba is belefért a játékunkba, sőt, Zoran Mikes pihentetni is tudta alapembereit. Még így is a zöld-fehérek kénye-kedve szerint alakult a mérkőzés, a 34. percben pedig a Sepsi-SIC-nek kétszer annyi pontja volt, mint a Basket Namurnak (36–72). Az utolsó öt percen belül mindkét oldalon volt időkérés, s innen kiegyenlítődött a küzdelem. Még így is a 40. percben plusz 40-nel vezetett a háromszéki gárda (45–85), ám a véghajrában a büntetővonalról és ziccerből is betaláltak a belgák, bár ez csak szépségtapasz volt a kissé kínos vereségükön (48–85).

A találkozó és a mezőny legeredményesebb játékosát a győztes Sepsi-SIC alakulata adta, Pašić 16 ponttal vette ki részét a csapat keddi diadalából. Európa-kupás gárdához képest gyengén szereplő belgáknál Ogun 12 ponttal fejezte be a párharcot, ám csapattársa, Kunaiyi dupla-duplát – 11 pont és 17 leszedett labda (ezzel ő volt a mérkőzés legjobb leppatanózója) – jegyzett.

Európa-kupa csoportkör, 1. forduló: Basket Namur Capitale–Sepsi-SIC 48–85 (9–30, 17–17, 4–19, 18–19). Sepsi Aréna, nézők nélkül. Vezette: Anastasios Karadis (görög), Oleksandr Dotsenko (ukrán), Ivan Bakhteev (orosz). Basket Namur Capitale: Kunaiyi 11, Viana 6/3, Mestdagh 3/3, Ogun 12/3, Range 10–Baggio 2, Dossou 2, Schwarz 2, Matthys, Cuesta. Edző: Aerts Benoit és Garraux Aurélian. Sepsi-SIC: Pašić 16/6, Gardner 15/3, Gödri-Părău 2, Mandache 12/6, Tobin 10–Ghizilă 5/3, Kelemen 3/3, Kovács, Pavlopoulou 9/3, Cătinean, Orbán 9, Ruzickova 4. Edző: Zorna Mikes. Kipontozódott: Orbán (40.).

A sepsiszentgyörgyi torna nyitómérkőzésén a pályaválasztó francia ESBVA Lille Métropole egy végig szoros és kiélezett meccsen 69–71 (21–20, 14–14, 22–20, 12–17) arányban kapott ki a spanyol Cadi La Seu együttesétől. A csapatok: ESBVA Lille Métropole: Gomis 12/6, Ygueravide 5/3, Djaldi-Tabdi 3, Peters 13/3, Diaby 4–Berkani 4, Diallo, Tsobgny, Wadoux 15/15, Pavrette, Diawara 13, Salaun. Edző: Richard Meziane. Cadi La Seu: Resimont 8/6, Etxarri 12, Pena 8/3, Castellano 17/12, Dornstauder 14–Roig 1, Lluch 7, Blanquera 2, Ortiz, Geldof 2, Ricart. Edző: Bernat Canut Font.

A G-csoport állása: 1. Sepsi-SIC (1/0) 2 pont, 2. Cadi La Seu (1/0) 2 pont, 3. ESBVA Lille Métropole (0/1) 1 pont, 4. Namur (0/1) 1 pont.

A mai program (G-csoport, 2. forduló): Cadi La Seu–Basket Namur Capitale (16 óra), Sepsi-SIC–ESBVA Lille Métropole (19 óra).