Farkas Árpáddal ünnepel a színház

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Farkas Árpád író, költő, műfordító, lapunk munkatársa előtt tiszteleg a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata. A Meg kellene bolondulni című előadás a Kossuth-díjas sepsiszentgyörgyi író verseiből és prózai műveiből mutat be egy csokorra valót közismert színészek előadásában, Kolcsár József szerkesztésében. Az előadóest online bemutatójára január 22-én, pénteken este 7 órától kerül sor, az érdeklődők a Tamási Áron Színház honlapján és Facebook-oldalán láthatják a produkciót.

Farkas Árpád költészetét több irodalomtörténeti forrás is a székely ember természetéhez hasonlítja, mely szikár, szűkszavú, de határozott vonalvezetés jellemzi. Viszonylag keveset írt, mégis az egyik legmeghatározóbb erdélyi írónak tartják, aki mindenkor következetesen vállalta a nemzetiségi költő szerepét. Költészete és irodalmi igényű publicisztikája azonban messze túlnő ezen. „Költői képei fiatalos tűzzel, lendülettel, olykor indulatokkal telítettek, a cicomázott eszköztár, csillogó, villogó jelzős szószerkezetek, öncélú magamutogatás, a túlbeszéltség útvesztőit elkerülik. Lírája egyetemes mondanivalóval bír, legyen szó hazáról, szerelemről, emberi tartásról, költészetről vagy »másnapos énekről«, bármilyen korban és generációnak ajánlott” – idézi az Irodalmi Jelen című lapot a színház ajánlója. Mint írják, Farkas Árpád irodalmi és publicisztikai munkásságának valamennyi jellegzetes motívuma megjelenik az előadásban a szülőföldről és gyermekkorról szóló vallomásoktól a szerelem és költői-emberi áldozatvállalás mámoráig, a táj és a lélek finoman összefonódó csendéleteitől az éles társadalomrajzig, a művészettel és színházzal kapcsolatos eszmefuttatásoktól az elmúlásról és a lét nagy kérdéseiről szóló elmélkedésekig.

A produkció elkészítésében és bemutatásában egy közismert kolozsvári színész és előadóművész, Bogdán Zsolt is szerepet vállalt, mellette pedig olyan sepsiszentgyörgyi színészek lépnek fel, akik régóta foglalkoznak versmondással, színházi munkájukon túl a költészet népszerűsítését is szívügyüknek érzik: Nemes Levente, Gajzágó Zsuzsa, Mátray László, Szalma Hajnalka, Beczásy Áron, Pál Ferenczi Gyöngyi és a szerkesztő Kolcsár József. Mindnyájan maguk választották ki azokat a verseket és prózai szövegeket, amelyek Farkas Árpád életművéből kedvesek voltak számukra, ezeket pedig Kolcsár József fűzte fel egy egységes gondolati ívre. A filmben zene és különböző hangulatképek is kísérik a színészek előadásait, melyek felelősei szintén ismert sepsiszentgyörgyi alkotók: Dobondi Lehel (operatőr, vágó), Bocsárdi Magor (zeneszerző), Zemba Ákos (videómunkák).

A Farkas Árpád költői est bemutatójára január 22-én este 7 órától kerül sor a Tamási Áron Színház honlapján és Facebook-oldalán, ahol a bemutató után is elérhető lesz az érdeklődők számára. A produkció ingyenes, megtekintéséhez nem szükséges jegyet váltani.