Megszólalnak a Kárpát-medence leggyönyörűbb muzsikái, Székelyföldtől egészen Kárpátaljáig, Felvidéktől Délvidékig. * Az erkélyzene-sorozat mintájára a magyar kultúra napja alkalmából egy verses kiadás készült, pénteken 12–16 óráig négy iskola négy diákja négy helyszínen négy szavalattal örvendezteti meg az utcán sétálókat. * A Kulturális kávépercek című program keretében pénteken 17 és 19 óra között bárki elbeszélgethet Gáspár Csaba zenésszel, Daczó Enikő képzőművésszel, Gothárd Veronika táncossal, Korodi Janka és Pálffy Tibor színészekkel, Szonda Szabolcs irodalmárral, Szőcs Botond zenésszel, illetve Tőkés Edit és Tőkés Csaba Zsolt néptáncosokkal. A rendezvénynek helyet ad a Színház Büfé, a Szimpla Sepsiszentgyörgy, a Tein Teahouse és az IndiVINO. * Szintén pénteken 18 órától a Művész moziban vetítik Vörös T. Balázs és Tőkés Csaba Zsolt Hármasfonat – Tánccal átszőtt életek című dokumentumfilmjét. Ezt megelőzően sor kerül egy rövidfilm bemutatójára is, amelyet ugyanezen alkotók célzottan a magyar kultúra napjára készítettek. A Művész mozi a teljes hétvégére Magyar Filmnapokkal készül. * A rendezvénysorozatot pénteken 20 órától a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar már hagyományos ünnepi koncertje zárja a Tamási Áron Színház nagytermében. * A zenei előadásokra és a filmvetítésekre a helyek száma korlátozott. A jegyeket elővételben lehet megvásárolni a városi jegyirodában: Szalonna és bandája koncertjére 20 lej a teljes árú, 10 lej a kedvezményes, a fúvósok ünnepi hangversenyére egységesen 25 lejes jegyet lehet váltani. A Magyar Filmnapok alkalmával minden filmre 10 lejes jegyek kaphatók, melyeket a mozi pénztárában lehet megvásárolni.

FARKAS ÁRPÁD író, költő, műfordító életműve előtt tiszteleg a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata. A Meg kellene bolondulni című előadás a Kossuth-díjas sepsiszentgyörgyi író verseiből és prózai műveiből mutat be egy csokorra valót közismert színészek előadásában, Kolcsár József szerkesztésében. Az előadóest online bemutatójára pénteken 19 órától kerül sor, az érdeklődők a Tamási Áron Színház Facebook-oldalán láthatják a produkciót.

A SEPSISZENTGYÖRGYI MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET szervezésében a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében pénteken 11 órától bemutatják A Székely Mikó Tanoda története című kiadványt.

A KOVÁSZNA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA idén online műsoron emlékezik meg a magyar kultúra napjáról. Pénteken 17 órától a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán (www.facebook.com/cultcov.ro) a virtuális gála megnyitóján a magyar himnuszt énekli a Krisztus Király-templom Laudate kamarakórusa. Az idén száz éve született Pilinszky János emléke előtt tisztelegve szépirodalmi élményt kínál Orbán Ferenc előadó Gábor Szabolcs zenésztársával és Gyernai Szabolccsal. * Idén is átadásra kerül a Háromszék Kultúrájáért Díj. Az átadást követően portréfilmet vetítenek a díjazottról. * Megismerhetjük a középiskolás diákoknak meghirdetett szónokverseny díjazottjait. *A Sípok hangja címet viselő, kiállítással és orgonakoncerttel egybekötött programsorozat kapcsán a Kovászna Megyei Művelődési Központ riportfilmet készített a Háromszéken fellelhető hangszerekről. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a hangszerek „életútjaiba”: Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor-tanár Kolonits István munkásságát mutatja be, a sepsiszentgyörgyi Lőfi Gellért kántor-tanár pedig lelket lehel eme csodálatos hangszerekbe, s betekintést nyerhetünk Botka Attila orgonajavító mester munkájába is.

A BARÓTI ERDŐVIDÉK MÚZEUMA Kászoni Gáspár Termében pénteken 18 órától beszélgetésre kerül sor, melyet a múzeum közösségi oldalán online közvetítenek (facebook.com/Erdővidék-Múzeuma). A beszélgetés címe: A kultúra nem egy álom tárgya, a kultúra a mindennapok megélése. Meghívott: Benedek Huszár János, Barót polgármestere. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája a színház kamaratermében tekinthető meg ma és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán. * A színházi beszélgetéssorozat első adása, amelyet a nagytermében vetítettek hétfőn, ma és 28-án 19 órától lesz még látható az Eventimen, mindkét alkalommal 24 órán keresztül.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását január 22-én, 24-én és 30-án játssza a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

Kiállítás

A KOVÁSZNAI KÁDÁR LÁSZLÓ KÉPTÁRBAN ma 18 órától megnyitják a Kovászna a művészetben című kiállítást. A tárlatra a képtár állandó anyagából válogattak. Megnyitóbeszédet mond Gazda József műkritikus. Fellépnek a kovásznai művelődési ház Neo-Gitár-Alfa együttesének alábbi tagjai: Kovács Krisztián, Seres Balázs és Tóth Ágota (szakirányító: Kurta Béla zenetanár).

A kiállítás február 26-ig tekinthető meg. A járványügyi előírásoknak megfelelően a megnyitón kötelező a védőmaszk viselése és a személyek közötti távolság betartása.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszint) pénteken 18 órától Kovács Árpád művészettörténész megnyitja Orth István grafikus kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezésében készült Táncsétány című előadást ma és pénteken 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban, 25-én és 26-án 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban, 27-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban láthatja a közönség.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 16.45-től Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 18.45-től Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma, magyar felirattal), 19 órától Boldog idők (francia vígjáték, dráma, román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától a Háló közösség tagjai vezetik az imaórát, a szentmise 18 órától kezdődik.

IMAHÉT. A szemerjai református templomban imaheti istentisztelet lesz ma 18 órától, igét hirdet Balla Barna Márton málnási református lelkész, pénteken Simon István radnóti református lelkész.

