A gyermekeink kezdetben érdekesnek találják a róluk készült, a világhálón is megosztott képeket, ám ahogy növekednek, valahogyan meg kell birkózniuk az évek során róluk felgyűlt fotóállománnyal. Amiben ráadásul biztos lesz néhány, amiről azt gondolják: bárcsak sohasem készültek volna el. Hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe, van néhány apró szabály, amelyet jó betartanunk.

Életünk egyre inkább a nyilvánosság előtt zajlik, és ez a folyamat megállíthatatlannak tűnik. Közben meg jogos a kérdés, hogy miért van erre szükség. Miért teszi boldoggá az embereket, ha kirakatban élik az életüket? Miért nem tudnak a családban történtek bensőséges, intim pillanatok maradni?

A „Nagy Testvérnek” nem kell már figyelnie mozdulatainkat, napi tevékenységünket rejtett kamerákkal, villogó képernyőkkel – mi magunk osztjuk, dokumentáljuk önként és bérmentve.

Egy figyelmeztető kampány keretében végzett kísérlet során több szorgalmas „megosztó” anyuka fényképei segítségével a szakembereknek sikerült több családi ház pontos alaprajzát elkészíteniük a berendezési tárgyak helyével együtt. Egy kis pluszmunkával megszerezték a lakcímeket is, és fél nap alatt összeállt az „akciócsoport” a lakásokba való behatolásra. A fényképek alapján azt is sikerült kinyomozni, hogy melyik ablakot szokták résnyire nyitva hagyni a konyhában. Később a lakók is megdöbbentek, hogy milyen sok, a bűnözők számára értékes információt „szórtak szét” magukról a világhálón.

Az online térben szocializálódott fiatal szülők számára természetes, hogy életük főbb eseményeit teszik közzé. A jelenség már önálló nevet is kapott: a sharenting vagy over sharenting az angol share (megosztani) és parenting (gyermeknevelés, szülőség) kifejezésekből áll össze, az over jelző pedig ennek túlzásba vitelét jelzi.

Mindeközben sokan nincse­nek tisztában azzal, hogy ha tartalmakat töltenek fel a világhálóra a családjukról mindenféle korlátozás nélkül, akkor azok egyrészt örökre ott is maradnak, másrészt bárki szabadon felhasználhatja. A legrosszabb forgatókönyv, hogy ha a gyermekünkről feltöltött bájos pancsolós kép egy pedofil oldalon köt ki, miközben ez ellen semmit nem tehetünk.

A felhő alapú tárhelyeknek köszönhetően gyakorlatilag az anyaméhtől kezdve a születésen és az első lépéseken át az érettségiig korlátlan mennyiségű képet, videót és bejegyzést készíthetünk és tárolhatunk gyermekeink életéről. S miközben ezt a legjobb szándékkal tesszük, gyakran eszünkbe sem jut, hogy amit mi láthatunk, azt más is láthatja.

Az Egyesült Államokban, ahol a sharenting az európainál is gyakoribb jelenség, már több olyan esetről érkezett bejelentés, hogy fiatalok nem tudtak jogosítványt igényelni, mivel valaki már rendelkezett az ő személyes adataikkal kitöltött okirattal. Egy előrejelzés szerint 2030-ra az identitáslopásos esetek több mint kétharmadát a szülők által megosztott adatok segítségével fogják végrehajtani.

Még a koronavírus-járvány előtti időből származik a megfigyelés és a párbeszéd is. A gyermekeink akkor még iskolán kívüli tevékenységeken vettek részt. A kisiskolás épp hazaért. – Anya, ma voltunk a múzeumban, a könyvtárban, és játszottunk a parkban is – kezdte volna mesélni az édesanyjának. – Igen, tudom. Láttam már a fotókat, amelyeket a tanci feltöltött az osztálycsoportba – válaszolta az édesanyja. Aztán itt véget is ért a párbeszéd. Minek mondta volna tovább? Anya már úgyis látta...

Feltöltéseinkkel, posztolásainkkal miért „írjuk meg” gyermekünk élettörténetét, mielőtt lehetősége nyílna neki magának elmesélni?

Kertész Tibor,

a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs központjának munkatársa

(folytatjuk)