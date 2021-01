Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán több rendben is bejegyzést tett közzé a sorozattal kapcsolatosan. Mint közölte: a sorozatot az áldozatsegítő központokban előforduló valódi esetek alapján készítik a szakembereik. „Olyan történeteket mutatunk be színészek segítségével, amelyek nem csupán az áldozattá válás megelőzésében segítenek, de abban is, hogy felismerjük, ha környezetünkben hasonló helyzetbe kerül valaki.” A dramatikus történetek bemutatását szakértői elemzések követik, melyekben kifejtik a helyzetek megoldásait, és a beszélgetés segít a téma iránt érdeklődőknek megérteni az áldozati helyzetek hátterét és körülményeit is – jelezte a miniszter.

A YouTube-on már elérhető első epizód Tenki Réka, Xantus Barbara és Babicsek Bernát részvételével készült, és a kapcsolati erőszakról szól. „Rendkívül fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, hiszen számos esetben az áldozat saját magát hibáztatja a kialakult helyzet miatt” – mutat rá Facebook-bejegyzésében Varga Judit.

A sorozat következő része az iskolai bántalmazásra hívja fel a szülők, a pedagógusok és minden ember figyelmét. A lelki vagy fizikai bántalmazás felismerésében hatalmas felelősség hárul a gyermekek környezetében élőkre, hogy észleljék a problémát és segítséget nyújtsanak nekik – írta az igazságügyi miniszter, aki úgy véli: az árulkodó jelek felismerhetők, és a fiatalok számára is van segítség. (MTI–i.)