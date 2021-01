Gyógyszer válogatás nélkül

„Az azitromicin fogyasztása nagyon megnőtt, és bár egyes új koronavírussal fertőzött személyeknél valóban felírható gyógyszerként, a válogatás nélküli alkalmazás és az öngyógyítás nagyon súlyos következményekkel járhat, mivel az antibiotikumokat általában csak bakteriális fertőzések esetén írják fel, vírusos fertőzések esetén nem. Az azitromicint az új koronavírusra való hatása miatt természetesen kipróbálták terápiaként, de ez a tömeges felhasználás nagyon veszélyes, mert súlyos következményei lehetnek” – jelentette ki Rafila.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó bizottságának tagjaként arról is beszámolt: Romániában az antibiotikum-fogyasztás egy időre látszólag csökkent, de most ismét növekszik. „A kontinensnek azon a részén, ahol mi élünk, magas az antibiotikum-fogyasztás, és ez természetesen a bakteriális rezisztencia növekedését vonja maga után” – figyelmeztetett Rafila. (Agerpres)