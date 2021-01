Liberalizmus a liberálisoknál

„A Nemzeti Liberális Párt egy liberális párt, véleményekkel, az más lapra tartozik, hogy ezeket a véleményeket egyesek nyilvánosan mondják el, de ez egy liberális párt, amely belül mindig tele volt élettel” – fogalmazott. A riporter felvetette, hogy az ő neve is felmerült annak kapcsán, hogy ki lehet az NLP új elnöke a párt következő kongresszusát követően. „Szeretném, ha a kormányzásra koncentrálnánk” – felelte erre Cîţu. Azt is kifejtette: a kormány a költségvetés kidolgozásával van elfoglalva, és számára az jelenti most a legnagyobb kihívást, hogy a tavalyival azonos GDP mellett 9 százalékról 7-re csökkentsék le az államháztartási hiányt.