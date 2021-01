A szentgyörgyiek edzője, Zoran Mikes nem változtatott keddi kezdőcsapatán, és Jovana Pašić mellett Andra Mandachét, Annemarie Gördi-Părăut, Rebecca Tobint, illetve Rebekah Gardnert küldte pályára, míg a vendégcsapatnál Djene Diawara, Mousdandy Djaldi, Johanne Gomis, Sandra Ygueravide és Haley Peters indult harcba.

A piros mezes franciák vezethették az első támadást, ám a mérkőzés első pontját mi szereztük Mandache révén. Gyors kosárváltás után, valamint Pašić és Mandache triplájával a 4. percben 8–8-as volt az állás. Innen az ESBVA LM taktikát váltott, s az agresszívebb védekezésének is köszönhetően összehozott egy 7–0-s sorozatot (8–15). Gödri-Părău büntetőből szerzett pontjai kissé felrázták csapattársait, és lányaink kezdtek felzárkózni (10–15). Az első negyed utolsó percében feljöttünk 1 pontra (19–20), majd Gardner két értékesített szabaddobásával máris előnyben voltunk (21–20). A második szakaszban hibát hibára halmoztunk, helyenként gyenge támadójátékkal rukkoltunk elő, de szerencsénkre a vendégek nem tudtak különösebben meglépni. A kispadról érkező Kelemen Kincső két triplát is elsüllyesztett (28–32). A félidő végére valamivel összeszedettebben kosárlabdáztak a Mikes-lányok, és ha szerencsével is, de kétpontos vezetéssel vonultak szünetre (36–34).

Pašić hárompontosával és összeszedettebb védekezésükkel rajtol a harmadik negyed, hárompercnyi játék után 8 ponttal vezettünk (44–36). Francia időkérés törte meg a lendületünket, és pár támadással később már 44 egyenlő volt az eredmény. Zoran Mikes time-outja után is a vendégek pontoztak, ám Pašić és Pinelopi Pavlopoulou triplájával ismét nekünk állt a zászló (50–47). A játékrész hajrája Rachid Meziane tanítványairól szólt, s 50–50-ről indult a záró szakasz.

Ioana Ghizilă távolról pontozott, majd a korábban gyengélkedő Marie Ruzickova is magára talált, és egymás után két duplát is jegyzett (57–54). Kevéssel később egyenlített az ESBVA LM, ám Gardner remek játékával ismét előnybe kerültünk (64–61), s úgy tűnt, innen már meglesz a győzelem. Sajnos, a franciák nem így gondolták, és kőkemény játékkal megfordították a mérkőzést (66–71). Gyorsan pörögtek a másodpercek, mi futottunk az eredmény után, és az utolsó 10 másodpercen belül feljöttünk 1 pontra (70–71). Az idegtépő véghajrát a piros mezesek bírták jobban, akik két értékesített büntetővel zárták le a mérkőzést (70–73).

A meccs legeredményesebbjének Gardner bizonyult a maga 21 pontjával, a remek védekezést bemutató francia csapatból pedig Ygueravide 18 egységig jutott.

Európa-kupa csoportkör, 2. forduló: Sepsi-SIC–ESBVA Lille Métropole 70–73 (21–20, 15–14, 14–16, 20–23). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Nagy Viktor (magyar), Oleksandr Dotsenko (ukrán), Ivan Bakhteev (orosz). Sepsi-SIC: Pašić 12/12, Gardner 21, Gödri-Părău 2, Mandache 7/3, Tobin 2–Ghizilă 3/3, Kelemen 6/6, Kovács, Pavlopoulou 6/6, Cătinean, Orbán 2, Ruzickova 9. Edző: Zoran Mikes. ESBVA Lille Métropole: Gomis 12/3, Ygueravide 18/6, Djaldi 10, Peters 6, Diawara 3–Diaby 5, Berkani 12/6, Diallo, Tsobgny, Wadoux 3/3, Pavrette, Salaun 4/3. Edző: Richard Meziane. Kipontozódott: Diaby (40.).

A szerdai játéknap nyitómérkőzésén a spanyol Cadi La Seu behúzta második szentgyörgyi sikerét, miután egy gyengébb színvonalú meccsen 51–45 (10–17, 10–7, 14–8, 17–13) arányban diadalmaskodott a belga Basket Namur Capitale csapatával szemben. A csapatok: Cadi La Seu: Resimont 2, Etxarri 8, Pena 4/3, Castellano 2, Dornstauder 11, Roig, Lluch 5, Blanquera 9/3, Ortiz 6/6, Geldof 2, Ricart 2. Edző: Bernat Canut Font; Basket Namur Capitale: Kunaiyi 13, Viana 5, Mestdagh 3/3, Ogun 6, Range 17/6, Baggio, Dossou 1, Schwarz, Matthys, Cuesta. Edző: Aerts Benoit és Garraux Aurélian.

A G-csoport állása: 1. Cadi La Seu (2/0) 4 pont, 2. ESBVA Lille Métropole (1/1) 3 pont, 3. Sepsi-SIC (1/1) 3 pont, 4. Namur (0/2) 2 pont.

A pénteki program: ESBVA Lille Métropole–Basket Namur Capitale (16 óra), Sepsi-SIC–Cadi La Seu (19 óra).