Ösztöndíj egyetemistáknak

Pályázni 2021. január 29-ig lehet (postabélyegző dátuma) a városházán, vagy elektronikus úton ugyanaznap 15 óráig a kinga.sandor@sepsi.ro címen. Az iratcsomónak tartalmaznia kell a jelentkezési űrlapot, önéletrajzot, személyazonossági igazolvány másolatát, hallgatói jogviszony igazolását, minden befejezett tanév tanulmányi átlagát, a kutatási terv legtöbb 4 oldalas változatát és legtöbb féloldalas összefoglalóját. Szükséges az irányító tanár ajánlása, olyan okiratok, amelyek a különböző konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvételt tanúsítják. A szabályzatban az elbírálási szempontok is szerepelnek, több pontot ér a jó tanulmányi átlag és minősítés, a tudományos munka, az innovatív jelleg, és az is, ha Sepsiszentgyörgyön alkalmazható a kutatás eredménye.

Az ösztöndíj négy hónapra szól, az alapképzésben részt vevő egyetemi hallgatók havi 300, a mesterképzésen tanulók havi 500, a doktorandusok havi 1000 lejt kaphatnak. A pályázókat az általuk elért pontszámok alapján rangsorolják, de bizonyos szintet el kell érni ahhoz, hogy megkapják az ösztöndíjat: az alap- és doktorképzősöknek legalább 40, a mesterképző végzőseinek legalább 30 pontot kell összesíteniük. Az odaítélt ösztöndíjak száma a keretösszeg kimerülésével zárul le. A sikeresen pályázó hallgatóknak később be is kell nyújtaniuk a disszertációjukat: az alap- és mesteri képzésben résztvevők 2021. június 30-ig, a doktori képzésben résztvevők 2021. szep­tember 30-ig nyomtatott és elektronikus formában is kötelesek leadni dolgozatukat (magyar, román vagy angol nyelven), és még ebben az évben be is kell mutatniuk a helyi tanácsnak egy e célból szervezett konferencián.