Megkereste kéziratával Demeter László történész-muzeulógust, a baróti Tortoma és Heraldika Kiadó igazgatóját, így jelent meg múlt esztendő végén a Kézdiszék 1917–1920 forgatagában – szemtanúk visszaemlékezéseinek tükrében című, 232 oldalas kötet, melynek első bemutatóját kedd este a járványügyi előírások szigorú betartásával tartották a Vigadó emeleti dísztermében.

Az új év első könyvbemutatója alkalmából Lung László Zsolt színművész, a Vigadó igazgatója örömének adott hangot, hogy hosszú szünet után sikerült megszervezni a rendezvényt, és reményét fejezte ki, hogy más könyvbemutatókra is sor kerülhet. Az irodalmi est házigazdája Nánia Hanna, moderátora pedig Demeter László könyvkiadó volt. Utóbbi a kiadó által megjelentetett legfrissebb könyveket mutatta be, majd kérdéseket intézett a szerzőhöz elsősorban a kötet kapcsán. A többnyire kortársak visszaemlékezéseire épülő könyv fő témája a román megszállás, de szó esik benne árulásról, reménytelenségről, elvándorlásról, a civil lakosság kifosztásáról, valamint az állandó élni akarásról. Könyvében a szerző sokat foglalkozik a románokkal folytatott harcokkal és annak következményeivel. Értékét a közölt képanyag is emeli, amelyek között régi székelyföldi képeslapokkal is találkozhat az olvasó.

Nánia Hanna ízelítőként két részletet olvasott fel Tóth László könyvéből, majd a szerző dedikált.