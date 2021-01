Mikor nyeri vissza régi fényét Málnásfürdő?

Költségvetésre várva

Megkeresésünkre Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, nehéz egyelőre megmondani, hogy a korszerűsítés bekerül-e idén az országos társaság által finanszírozandó és kivitelezendő beruházások közé mindaddig, amíg a parlament nem fogadja el az idei költségvetést. Ezt követően derül ki, miből gazdálkodik az említett társaság, milyen igényléseket hagynak jóvá, illetve melyek beruházási feladatait veszik át az önkormányzatoktól. Még ha a költségvetést sikerül is február közepéig elfogadni, március vége, április eleje előtt nem lesz pontos információjuk erről. Henning László ugyanakkor megerősítette, hogy mind ők, mind a málnási önkormányzat, valamint a szálló korszerűsítésének menedzselésével megbízott sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola elvégezte a terep előkészítéséhez szükséges feladatokat, így elviekben bármikor átadhatnák az ingatlant a társaságnak. Ettől a pillanattól pedig már utóbbiakon múlik, mennyire gyorsan halad a tervezés, majd a kivitelezés.

Amint arról lapunkban több rendben beszámoltunk, 2019-ben készült el az Olt szálló korszerűsítésére vonatkozó előtanulmány. Gáj Nándor, a népiskola igazgatója lapunk megkeresésére felidézte, hogy az első lépések már korábban megtörténtek, és a megyei önkormányzat már jóváhagyta a forrásokat a tervezésre, következett volna a közbeszerzés. De mivel megkeresték az Országos Befektetési Társaságot, a terv elkészítése okafogyottá vált, az intézmény csak előtanulmányt igényel. Az ebben szereplő számítások szerint a beruházás értéke elérheti a 21 millió lejt. Felvetődött, hogy ekkora összegből akár egy új ingatlant is fel lehetne húzni, de a szállóépület műszaki vizsgálata alkalmával kiderült, hogy az még mindig jó állapotban van, építésekor tisztességes munkát végeztek, ezért érdemes belevágni a korszerűsítésébe. Az igazgató szerint nem titok, hogy egy már meglévő épület felújítása mindig nagyobb anyagi áldozattal jár, de mint kiderült, a költségeket emeli, hogy rengeteg aprólékos munka szükséges a felújításhoz, illetve szintén nagy összegeket igényelő elemekkel bővül az épületegyüttes, mint például a jelenlegi romos kazánház helyén kialakítandó nagyobb konferenciaterem.

A tavaly folytatták a terep előkészítését, a romos állapotban, a volt szálló szomszédságában lévő Mókus villát lebontották, de a málnási önkormányzat is elvégzett pár kisebb beruházást, melyek az egykori fürdőtelep újraindítását célozzák. Az elképzelés nem csak az Olt Szálló korszerűsítésére terjed ki, céljuk, hogy A Borvíz útja program révén megépült kezelőközpont bevonásával, az egykori fürdőtelepen lévő felújított mofetta üzemképessé tételével felélesszék a gyógyturizmust Málnásfürdőn.

Hiányszakmákban képeznének

Hogy miként jutottak a képzésközpont elképzelésig, Gáj Nándor elmondta: a megyei önkormányzat vezetőségével folytatott egyeztetéseken felmerült, hogy bár a megye majdnem minden szegletében találni borvízforrásokat, illetve minden adottság megvan, hogy minőségi gyógyturizmust lehessen kiépíteni, hiányoznak a szakemberek, akik – némileg leegyszerűsítve – ilyen jellegű idegenvezetést el tudnak látni, ismerik a gyógyforrásokat, el is tudják érdemben magyarázni ezek hatásait, útbaigazítást tudnak nyújtani például moffetták használata terén is. Innen jött az ötlet, hogy a málnásfürdői Olt Szállót – melynek korszerűsítését, az egész egykori fürdőtelep beindítását célzó elképzelések részeként így is tervezték – erre a célra jelöljék ki. Emellett természetesen az oktatási, képzési időszakok közötti szabad periódusokban szálláshelyként is szolgálna a szomszédban álló kezelőközpont vendégei számára, és nem csak.

Tény ugyanis, hogy a közelben nincs nagyobb számú vendég elszállásolására alkalmas egység, pedig lenne rá igény. Hasonló megoldást alkalmazott egyébként a népiskola az árkosi tanulmányi központ esetében, ahol a felnőttképzések közötti szünetekben hostel jellegű elszállásolásra van lehetőség. Kérdésünkre Gáj Nándor elmondta, hogy a volt Olt Szállóban is a hostel besorolás lesz a legvalószínűbb, de erről még korai beszélni. Lényeges viszont, hogy hasonló megoldást fontolgatnak, mint ami Sepsiszentgyörgyön egy ideje működik: az önkormányzati tulajdonban lévő Re­Kreatív Kft. működteti a sport- és szabadidős létesítményeket. Gáj Nándor azt is elmondta, hogy a gyógyturizmust célzó képzés beilleszkedik azon elképzelésükbe, hogy a népiskola tevékenységi köréhez tartozó felnőttképzést olyan szakterületekre is kiterjesszék, ahol hiány van hozzáértőkből, és igény lenne ezekre. A gyógyturizmusban jártas szakemberek ugyanakkor nem csak Háromszéknek, de egész Székelyföldnek fontosak lennének, mivel ez az ágazat a térség egyik erőssége lehetne.