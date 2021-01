Áldozatok Háromszéken

Háromszék fertőzöttségi mutatója továbbra is csökken, jelenleg 0,85 ezrelék. Az áldozatok száma jelentősen csökkent az előző naphoz képest, az SKT ma 69 újabb halálesetről számolt be, a kimutatás szerint Háromszékről is jelentettek koronavírus-fertőzés következtében elhunyt betege(ke)t.

A Kovászna megyei prefektúra honlapján a legfrissebb – tegnapi – tájékoztatás szerint az elmúlt időszakban kilenc, koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt: 6-án egy baróti 92 éves asszony, 7-én egy 84 éves sepsiszentgyörgyi asszony, 9-én egy 71 éves kovásznai férfi, 11-én egy 79 éves sepsiszentgyörgyi asszony, és egy 74 éves nagyajtai asszony, 17-én egy 65 éves csernátoni férfi, 18-án egy 49 éves sepsiszentgyörgyi férfi, és egy 85 éves illyefalvi férfi, és 13-án egy 79 éves szentléleki férfi hunyt el, utóbbit kivéve mindannyian egyéb társbetegségekben is szenvedtek.

A járvány terjedésének lassulását jelzi, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek száma folyamatosan csökken, tegnaphoz képest ismét mintegy kétszázzal kevesebben szorulnak szakintézményi ápolásra, és a súlyos esetek száma is nagyot apadt az előző naphoz képest: 1054-ről 1005-re csökkent.