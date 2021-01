Hóemberek a lelátón

„A jelenlegi helyzetben, ha személyesen nem is lehetünk a stadionban, azért meg tudjuk mutatni, hogy vagyunk, és hogy kitartunk a csapat mellett! Ezért, gyertek, töltsük meg a lelátót hóemberekkel! Szurkolótáborunk, a Székely Légió megkér mindenkit, hogy csütörtökön és a pénteken menjen ki a stadionba, és építsen egy hóembert, amelyet helyezzen el a lelátóra. Reményeink szerint alapanyag lesz bőven, nem számít, ha kicsi, ha nagy, ha csámpás, ha kövér, ha sovány, csak hóember legyen. Fontos! A hóembereket öltöztessük fel sállal, szalaggal, a lényeg, hogy piros-fehér legyen. Ezeket a stadion főtribünjének kivételével bármelyik szektorba el lehet helyezni. Munkára fel! Mi ott leszünk!” – olvasható a felhívásban.

A kezdeményezés ötletgazdája Popa Anna Mária a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház igazgatója, aki lelkes sportkedvelő is. Kezdeményezését a Székely Légió a Sepsi OSK vezetőségével egyeztetve felkarolta, majd felhívást fogalmaztak meg a sepsiszentgyörgyi lakosok felé. A stadionba pénteken még szabad a bejárás, viszont szombaton a 12.30-kor kezdődő mérkőzés előtt már nem lesz lehetőség bemenni, hiszen akkor a stadiont lezárják. A szurkolók kijelölték a szektorokat is, ahol a székekre el lehet helyezni a hóembereket, amelyek a mérkőzést közvetítő tévék képernyőjén is láthatóak lesznek. Az időjárás némileg felmelegedett, azonban a sepsiszentgyörgyi sportlétesítmény környékén egyelőre bőven van alapanyag a hóemberépítéshez.