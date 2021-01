A KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ szervezésében az erkélyzene-sorozat mintájára a magyar kultúra napja alkalmából egy verses kiadás készült, ma 12–16 óráig négy iskola négy diákja: Kató Balázs a Székely Mikó Kollégiumból, Kósa-Szigety Zsófia a Mikes Kelemen Elméleti Líceumból, Szimion Helga a Plugor Sándor Művészeti Líceumból, valamint Szőcs Anita a Református Kollégiumból szólal meg a város különböző épületei­nek erkélyeiről. Helyszínek: a régi Bástya épületének (jelenleg a Friss FM rádióstúdió) erkélye, a Bod Péter Megyei Könyvtár épületének (Magyar Kulturális Intézet) erkélye, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, végül a Bene-ház erkélye. ♦ A Kulturális kávépercek című programon ma 17–19 óráig bárki elbeszélgethet Gáspár Csaba zenésszel, Daczó Enikő képzőművésszel, Gothárd Veronika kortárstáncossal, Korodi Janka és Pálffy Tibor színésszel, Szonda Szabolcs irodalmárral, Szőcs Botond zenésszel, illetve Tőkés Edit és Tőkés Csaba Zsolt néptáncosokkal. A rendezvénynek helyet ad a Színház Büfé, a Szimpla Sepsiszentgyörgy, a Tein Teahouse és az IndiVINO. ♦ A rendezvénysorozatot 20 órától a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar már hagyományos ünnepi koncertje zárja a Tamási Áron Színház nagytermében (egységesen 25 lejes jegyet lehet váltani).

A MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET szervezésében a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ma 11 órától bemutatják A Székely Mikó Tanoda története című kiadványt Sztakics Éva igazgató és József Álmos, a könyv kép- és szöveganyagának szerzője jelenlétében. ♦ „Ez már feltámadás” – Szilágyi Enikő költői Trianon-emlékestje szombaton 20 órától látható online előadáson: facebook.com/magyarintezetsepsi.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS A MEGYEI TANÁCS szervezésében ma 17 órától online műsor a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán, (www.facebook.com/cultcov.ro). A virtuális gála megnyitóján a magyar himnuszt énekli a Krisztus Király-templom Laudate kamarakórusa, majd az Evilági együttes Pilinszky-dalokat ad elő a költő születésének 100. évfordulója tiszteletére. ♦ Idén is átadásra kerül a Háromszék Kultúrájáért Díj. Az átadást követően portréfilmet vetítenek a díjazottról. ♦ Megismerhetjük a középiskolás diákoknak meghirdetett szónokverseny díjazottjait. ♦ A Sípok hangja címet viselő, kiállítással és orgonakoncerttel egybekötött programsorozat kapcsán a Kovászna Megyei Művelődési Központ riportfilmet készített a Háromszéken fellelhető hangszerekről: Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor-tanár Kolonits István munkásságát mutatja be, a sepsiszentgyörgyi Lőfi Gellért kántor-tanár pedig lelket lehel eme csodálatos hangszerekbe, betekintést nyerhetünk Botka Attila orgonajavító mester munkájába is.

A SEPSI RÁDIÓ STÚDIÓJÁBAN, élő adásban ma 12.10-től Dancs Árpád Az én színházam című könyve rendhagyó bemutatóján a szerzővel Nagy B. Sándor újságíró, dramaturg és Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélget, ezt később felvételről is meg lehet nézni majd a könyvtár YouTube-csatornáján.

KÉZDIVÁSÁRHELY

A VIGADÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ szervezésében ma 17.30-tól a Vigadóart alkotói Amit mondani kell címmel tartanak online interaktív irodalmi estet. Előadók: Kiss László, Ruszka Sándor, Lung László Zsolt, Nánia Hanna, Nánia Hilda. A közvetítést a Vigadó Művelődési Ház Facebook-oldalán követhetik.

BARÓT

AZ ERDŐVIDÉK MÚZEUMA Kászoni Gáspár Termében ma 18 órától online közvetített beszélgetésre kerül sor a múzeum közösségi oldalán (facebook.com/Erdővidék-Múzeuma) A kultúra nem egy álom tárgya, a kultúra a mindennapok megélése címmel. Meghívott: Benedek-Huszár János, Barót polgármestere. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

KOVÁSZNA

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN hétfőn 19 órától kerül sor a Humor az irodalomban című előadásra a Kovászna Városi Művelődési Ház és az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub szervezésében. Összeállította és előadja: Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színtársulatának tagja.

Mozi

MAGYAR FILMNAPOK A MŰVÉSZ MOZIBAN. A magyar kultúra napja alkalmából január 22–28. között magyar filmnapokat szerveznek a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. A filmek kedvezményes áron, egységesen 10 lejért látogathatóak. A program: Hármasfonat (ma 18 órától, 26-án, kedden 18 órától); Zárójelentés (ma 19 órától, 28-án, csütörtökön 19 órától); Békeidő (ma 19.15-től, 26-án, kedden 19.15-től); Hab (23-án, szombaton 17 és 19 órától, 26-án, kedden 19 órától); Pesti balhé (24-én, vasárnap 19.15-től és 27-én, szerdán 19.15-től); Valan – az angyalok völgye (24-én, vasárnap 19 órától, 27-én, szerdán 19 órától); Seveled (24-én, vasárnap 17 órától); Drakulics elvtárs (28-án, csütörtökön 17 órától). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezésében készült Táncsétány című előadást ma 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban láthatja a közönség.

Kiállítás

A KÉZDIVÁSÁRHELYI VIGADÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ dísztermében ma 16 órától Mátyás Réka Házhoz című kiállításának megnyitójára kerül sor, amely a Facebook-oldalon élőben is látható lesz.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszint) ma 18 órától Kovács Árpád művészettörténész megnyitja Orth István grafikus kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti.

Színház

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását ma, 24-én és 30-án játssza a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A fák titkos szíve című, afrikai népmese alapján készült báb­előadását szombaton és vasárnap 18 órától játssza a stúdióteremben. Érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél.

Hitvilág

IMAHÉT. A szemerjai református templomban imaheti istentisztelet lesz ma 18 órától, igét hirdet Simon István radnóti, szombaton Gál Adél lisznyói református lelkész.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Lisznyóban ma 10–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

TÚRA. A háromszéki EKE szombaton szalonnasütéssel egybekötött túrát szervez a következő útvonalon: stadion, Őrkő nyaka, Ezeréves erdő, Biróné pusztája, Erős-oldal, Honvéd-kút, Petőcs árka, Csiklon-patak, Lombos erdő, Tetves-kút, Kölcze-puszta (szalonnasütés), Pap kútja, Büdös-kút. Indulás 9 órakor a stadion melletti buszmegállótól. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).

megHOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden kedden és csütörtökön egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tart a program. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke ezentúl a személyi nyilvántartó osztály (Dózsa György utca 14. szám) székhelyén is befizethető. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További információk a taxeimpozitelocale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgá­latot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0755 786 178) szombaton 11–13 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.