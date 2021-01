Kézdivásárhelyen már szerdán arról panaszkodtak az igénylők, hogy nem tudnak regisztrálni az erre a célra nyitott internetes platformon, amely értesüléseink szerint már kedd este telített volt ennek az oltásközpontnak az esetében. Dr. Csiszér Eszter, a céhes város sportcsarnokában berendezett oltóközpont felelős orvosa lapunk érdeklődésére elmondta, hétfőtől tudták teljesíteni a napi hatvan oltást – ez minden oltásközpont napi adagja –, a kezdeti késés miatt csak első nap volt egy kis fennakadás, de este behívtak három másnapi programáltat is, ezért nem volt oltóanyag-veszteségük. Sérelmezi, hogy nem jutottak hozzá kellő információhoz, hány hely maradt még a következő három hétre tervezett időszakban, ismerőseiktől értesülnek, kinek mikorra sikerült időpontot kérnie, illetve hogy február 7. utánra egyelőre nincs előjegyzés.

Dr. Imreh László, a megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani orvosa lapunknak elmondta, a három oltásközpont megszervezése, működtetése közös feladat az érintett önkormányzatokkal, ő leginkább azt követi, hogy egyetlen adag oltóanyag se vesszen el, ha az esti zárás előtt kevesebben érkeznek, mint hatan, ne nyissák ki a vakcinát tartalmazó üvegcsét, vagy hívjanak be a másnapi jelentkezőkből, hogy egyetlen adag szérum se vesszen el. Tudomása szerint a sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi és kovásznai oltásközpontban már betelt minden hely az első három hétre, várják a február 8. utáni időszakra vonatkozó jelentkezések megnyitását.

Kérdésünkre, van-e/lesz-e lehetőség arra, hogy az oktatásban dolgozók elsőbbséget élvezzenek a védőoltás tekintetében, Imreh doktor nem tudja a választ, ilyen jellegű értesítést nem kaptak az országos hatóságoktól, de úgy véli, a tanítás február 8-i, személyes jelenléttel történő újraindítása előtt tesztelni kellene a pedagógusokat. Kovászna megye felkészült, hogy ha lesz elegendő oltóanyag, az oltáshoz szükséges felszerelés, kellő mennyiségű személyzet, és a lakossági igénylés is meghaladja a jelenlegi oltási kapacitást, akkor újabb oltásközpontokat tudnának megnyitni, de ehhez központi jóváhagyásra van szükség – mondta a járványtani szakember.



Gubanc Kovásznán, de megoldották

Az országos internetes előjegyzési platform hibája miatt több mint huszonnégy órán keresztül akkor is kaptak időpontot a jelentkezők a kovásznai Benedek Géza Szívkórházban működő oltásközpontba, amikor már gyakorlatilag minden hely foglalt volt, de a helyiek közbenjárásának köszönhetően sikerült biztosítani minden addig regisztrált beoltását, habár ez szinte kétszer annyi dózis leszállítását igényelte, mint amit eredetileg a központnak jóváhagytak.

Érdeklődésünkre dr. Kováts István, a kovásznai Benedek Géza Szívkórházban működő oltásközpont járványtani szakorvosa elmondta, mivel a koronavírus elleni immunizálás második szakaszát jelentő, január 15-i kezdés utáni néhány napban maradtak üres helyek a kovásznai oltásközpontban, sepsiszentgyörgyiek és más megyeiek is regisztráltak ide, hogy hamarabb kaphassák meg a védőoltást, ezért itt is nagy volt az érdeklődés. Erre volt ráadás, hogy az országosan irányított internetes regiszterben akkor is elfogadták a jelentkezést, amikor már nem volt üres hely erre a három hétre, ezért szinte kétszeres túljelentkezés torlódott fel egyetlen nap alatt. A helyzetet jelezték a megyei közegészségügyi igazgatóságnak, megkapták a szükséges plusz oltóanyag-mennyiséget, szerdán és csütörtökön szinte kétszer annyi személyt oltottak be, mint az előirányozott napi hatvan.

Az orvos szerint a szívkórházban működő oltásközpont megbírja ezt a pluszterhelést, mert jól bejáratott tevékenységről van szó. Az egészségügyi személyzet oltását is itt végezték, jelenleg két váltásban dolgoznak, inkább az a gond, bízhatnak-e abban, hogy az egészségügyben dolgozók számára jövő héten kezdődő emlékeztető oltásra megkapják a szükséges mennyiségű vakcinát, és folytathatják-e a tervezett ritmusban az immunizálás második szakaszában jelentkezők beoltását, vagyis mindkét területen lesz-e elegendő oltóanyag.