A járványidőre jellemző körülményekhez képest rendkívül gazdag a háromszéki programkínálat a magyar kultúra napján, mintha a sepsiszentgyörgyi és Kovászna megyei kulturális intézmények valamennyien arra törekednének, hogy bepótolják a tavalyi év koronavírus okozta kulturális pangását. Lesznek élő és online események is, köztük koncertek, beszélgetések, verses előadások, könyvbemutatók, kiállítás, és rengeteg jó filmet is láthatunk. Az alábbiakban megpróbáljuk felvillantani, mi közül választhatunk (a helyszínekkel-időpontokkal kapcsolatos információkat lapunk 12. oldalán olvashatják az érdeklődők).

A Tamási Áron Színház Farkas Árpád előtt tisztelegve az író, költő verseiből és prózai műveiből mutatja be Meg kell bolondulni című előadását. A színház és irodalom kedvelői megtekinthetik még Orbán Ferenc – Gábor Szabolcs – Gyergyai Szabolcs a nagy költő születésének 100. évfordulójára felújított és újrahangszerelt Pilinszky-műsorát vagy Szilágyi Enikő Ez már feltámadás című költői estjét, mely a trianoni békeszerződés tragikus következményeit idézi fel. Bemutatják Dancs Árpád Az én színházam című könyvét is, de a versek kedvelőinek azt is ajánlhatjuk, hogy sétáljanak ma a városban, mert az erkélyzene-sorozat mintájára erkélyverses napot is szerveztek, mely során négy iskola diákjai a város különböző helyszínein szavalatokkal örvendeztetik meg a járókelőket.

Akik a zenét szeretik, már tegnap örülhettek, hiszen részt vehettek Pál István Szalonna és Bandájának koncertjén. Ma pedig megtekinthetik a Pilinszky-előadást, de előtte a Krisztus Király-templom Laudate kamarakórusának Himnusz-előadását is meghallgathatják vagy részt vehetnek a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar hagyományos ünnepi koncertjén, továbbá Fórika Balázs kántor-tanár irányításával betekintést nyerhetnek Kolonits István orgonakészítő munkásságába egy film által, melyben Lőfi Gellért kántor-tanár ki is próbálja a hangszereket.

Akiket a helytörténet érdekel, figyelemmel követhetik a Székely Mikó Tanoda története című kiadvány sajtóbemutatóját, mely kötet az iskola történetének legjelentősebb mozzanatait foglalja össze, és mikós diákokat idéz azzal kapcsolatosan, hogy a neves tanintézet miként erősítette a nemzeti összetartozás tudatát nemzedékeken át.

Akik a filmet szeretik, részt vehetnek a negyedik magyar filmnapokon, melynek programjában szerepel többek között Vörös T. Balázs és Tőkés Csaba Zsolt Hármasfonat – Tánccal átszőtt életek című dokumentumfilmje egy ugyancsak általuk készített másik rövidfilm mellett. A játékfilmek között találhatnak romantikus komédiát, akcióvígjátékot, filmszatírát és drámákat is. A Hab című holnap esti mozi után Mátray Lászlóval, a film egyik szereplőjével élőben is találkozhatnak a nézők.

A képzőművészet kedvelőit Orth István grafikus kiállításának megnyitója várja. A hagyományokhoz híven átadják a Háromszék Kultúrájáért Díjat, a díjazottjáról pedig egy portréfilmet is vetítenek. Ha valakinek semmi sem ínyére való a fent említett programok közül, szónoklatokat is hallgathat, vagy egyszerűen csak beülhet egy itókára valamelyik sepsiszentgyörgyi kávézóba, ahol nagy esélye van arra, hogy kötetlen beszélgetésbe elegyedjen a város kulturális életét meghatározó valamelyik zenésszel, képzőművésszel, színésszel, táncossal vagy irodalmárral, akik ezúttal nem véletlenül fognak ott üldögélni.