Hétvégenként megpezsdül a vendégforgalom

Már tavaly áprilisban látszott, hogy a világot uraló járvány és a korlátozások miatt a belföldi szálláshelyek közül a kis- és közepes kategóriába tartozók lesznek a nyerők – mondta lapunknak László Endre, a Székelyföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke, akit arról kérdeztünk, miként alakult a turistaforgalom az előző időszakban és most, hogy beköszöntött az igazi tél. Azok a turisták, akik a korábbi években Ausztriába, Franciaországba vagy Olaszországba jártak sízni, most az itthoni pályákat keresik fel. Ezért is zsúfoltak a sípályák és a közelükben, környékükön lévő szálláshelyek, „valósággal dübörög a téli szezon”. A távolabbi helyeken, mint a Straja vagy a Transalpina, szinte lehetetlen szállást kapni, annyira telítettek, ám Sinaia, Brassó környéke hét közben még nem annyira terhelt, ott viszont sokkal többe kerül a felvonó valamint a szállás is – jegyezte meg. Ami Székelyföldet illeti, a Madarasi Hargita nagyon leterhelt, ám a napokban megnyitott a székelyvarsági sípálya is. László Endre pozitívumként értékelte, hogy Hargita megyében bizonyos sípályákra – a két Bucsin-tetői, a székelyvarsági, a homoródi, a hargitafürdői és a gyergyócsomafalvi – érvényes egységes bérletet vezettek be. László Endre úgy véli, a téli statisztika jó lesz, nem csak ezeken a helyeken, de wellness-szállodákban is, ahol szaunák, merülőmedencék, a jacuzzik működnek, így Bálványoson és a kovásznai 4 csillagos szállodában is.



Élénk forgalom hétvégén

A Sugásfürdőn működő Görgő Panzióban érdeklődésünk napján voltak vendégek, Csíki Gabriella szerint az országból érkező turistákat fogadnak. Bár volt kiesés az előző időszakban, mostanában jó a forgalom, hétvégén általában több a látogató, munkanapokon viszont kevesebb a vendég, akik kikapcsolódás gyanánt a közeli sípályát vagy a panzió szaunáját, pezsgőfürdőjét is igénybe vehetik.

A Sepsiszentgyörgytől nyolc kilométerre található Panoráma Boutique Hotelben hétvégeken általában telt ház van, a legközelebbi szabad vasárnapjuk február 7. – vázolta érdeklődésünkre Csillag Levente menedzser. Hét közben főként üzletemberek keresik meg őket, de csoportok, csapatépítő tréningek, sportolók fogadásával is próbálják az űrt feltölteni. Jellemző, hogy a turisták hosszú hétvégére érkeznek hozzájuk, sokan már csütörtöktől igénybe veszik a szolgáltatásokat. A szállóvendégek előzetes foglalással használhatják a pezsgőfürdőt, a merülőmedencét, a szaunát és a dézsát, egy-egy foglalást követően mindig takarítanak, fertőtlenítenek. A létesítményhez tartozó egyhektáros, villanypásztorral körbevett erdőben sétányokat alakítottak ki, padokat helyeztek el, sőt, még szánkózni is lehet.

A korábbiakhoz képest nagyon kevés a foglalás a sepsiszentgyörgyi Park Hotelben, Kovács István tulajdonos szerint január és február amúgy is csendes hónap. Úgy véli, húsvétig biztosan takaréklángon dolgoznak, vagy addig, amíg az ágazatban dolgozók is megkapják az oltást, mert azzal a vendégek biztonságát is szavatolni tudják. Kovács István úgy véli, helyrejön a vendéglátás a járvány okozta hanyatlásból, álláspontja szerint azonban ez még 1–2 év.

Fele kapacitással dolgoznak a bikfalvi Mókus Panzióban is, ahol tegnap két szoba volt éppen foglalt. Ráduly Lenke tulajdonos rámutatott: előző évi forgalmuk messzemenően elmaradt a korábbiaktól, a magyarországi foglalások például teljesen megszűntek, némi lendületet az üdülési csekkek felhasználása adott – mondta. Hogy milyen lesz az idei esztendő, arról nehéz bármit is mondani, de azt tapasztalja, még nem jött el az igazi, magabiztos foglalások időszaka. Márciusig egyelőre van foglalásuk, sőt, már pünkösdre is, ám minden jelentkezővel abban maradtak, még egyeztetnek. Ráduly Lenke is abban reménykedik, a védőoltásnak köszönhetően némiképp változik majd a helyzet.

Júliustól szeptember közepéig viszonylag sok turistát fogadott a sepsibükszádi Sólyomkő Panzió és kulcsos ház, ahol ősszel ismét hanyatlást éltek meg, ám a havazás, a téli programok, a nyitott sípályák újabb vendégeket eredményeztek. Általában hétvégére és jobbára román vidékről, Bukarestből és környékéről, de Galacról és Bákóból is érkeztek vendégek a Szent Anna-tó közelében lévő panzióba – tudtuk meg Szakács István tulajdonostól.



Felannyi turista

Az előző év első háromnegyedét értékelő vendégforgalmi statisztikából idézve László Endre érdeklődésünkre kifejtette: Kovászna megyébe 43,4 százalékkal kevesebb turista (57 648) érkezett a vizsgált időszakban, mint 2019-ben az első kilenc hónapban (101 887). Hargita megyében 57,7, Maros megyében 66,3 százalék a visszaesés, Székelyföld tekintetében pedig 55 százalék. A turisztikai szakember úgy fogalmazott, aki ügyesen járt el, annak nagyobb volt a forgalma az érintett időszakban, mint tavalyelőtt.