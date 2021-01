Spanyolország lehet a hetedik

Pesty László Spanyolországból bejelentkezve elmondta: a koronavírus-járvány meghatározta kampányukat. Így hat országban – Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Litvániában, Horvátországban és Svédországban – nagyrészt online kommunikációs eszközök révén sikerült összegyűjteniük az aláírásokat. Most, két és fél héttel a határidő lejárta előtt, néhány kollégájával személyesen is Spanyolországba ment, ahol Katalóniában és Baszkföldön kampányolnak. Mostanáig a szükséges aláírások 83 százalékát gyűjtötték össze. Úgy értékelt, Spanyolországot biztos teljesítik, de tartalékban ott van még Lettország és Szlovénia is.

Pesty László kiemelte: céljuk, hogy az Európai Unió központi szervei kiemelt figyelemmel kezeljék a nemzeti régiókat, az őshonos nemzeti kisebbségek által lakott elkülöníthető területeket. Szeretnék elérni, hogy az őshonos kisebbségek fordulhassanak az EU-hoz kohéziós forrásokért, hogy a jövőben is megőrizhessék kultúrájukat, nyelvüket – közölte.

A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást. Az aláírások gyűjtése 2019. május 7-én indult. A koronavírus-világjárványra tekintettel az Európai Bizottság három hónappal meghosszabbította az SZNT által indított polgári kezdeményezés határidejét, amely így 2021. február 7. lett.