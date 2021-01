VÁLASZTÁSOK UTÁN. Érdekes eredményeket hozott a Sociopol által készített friss közvélemény-kutatás, mely szerint ha most vasárnap választásokat rendeznének, a Szociáldemokrata Párt ezúttal is győzne, de sokkal simábban, mint legutóbb, Ciolacuék ugyanis 31 százalékon állnak (ahhoz képest, hogy 29 százalékot értek el decemberben).

Ami talán meglepő, hogy a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt az egyetlen a parlamenti pártok közül, amelynek csökkent a népszerűsége: a decemberi 25 százalékról 23-ra zsugorodott. A MRSZ–PLUS is javítani tudott 15 százalékról 20 százalékra, de ami ennél is beszédesebb, hogy a Románok Egységéért Szövetség (AUR) már a voksok 13 százalékával jutna be a parlamentbe és nem 9-cel. Az RMDSZ 5,8 százalékról 7-re javított a Sociopol friss felmérése alapján. (Főtér)

VISSZASZORULÓBAN A SZEZONÁLIS FERTŐZÉS. 31 126 akut légúti fertőzéses esetet (influenza, akut felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás) regisztráltak a január 11-e és 17-e közötti héten, ez 2 százalékkal több, mint egy héttel ezelőtt (30 513), de 61,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, ugyanezen a héten (81 646). A jelzett időszakban egyetlen beteg sem vesztette életét az influenza miatt. Január 17-éig a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 1 938 814 személyt oltottak be influenza ellen az egészségügyi minisztérium által rendelkezésre bocsátott védőoltással. (Agerpres)

ÚTON, ÚTFÉLEN. Valami nagyon nincs rendben azzal, ahogyan Romániában kezelik a menedékjogért folyamodó külföldieket: szerdán egy temesvári, elhagyott épületből kellett kilakoltatni 53 szíriai, pakisztáni és afganisztáni menekültet, akik önkényesen foglalták el az épületet, és a felszedett parkettával tüzeltek, akár magukra is gyújthatták volna a tömbházat. A rendőrök értesítették a menedékkérők számára fenntartott regionális központ és a határrendészet képviselőit is, de mivel senki nem jelentkezett, a menekülteket arra kérték, forduljanak azokhoz a központokhoz, ahol korábban regisztrálták őket. Ugyancsak szerdán a dévai rendőrséget arról értesítette egy kamionsofőr, hogy 22 afganisztáni menekült egyszerűen elfoglalt két parkolót az A1-es autópályán, Holgya közelében. Mindannyian regisztrált menedékkérők – köztük egy 10 éves kisfiú, két felnőttnek cipő sem volt a lábán –, és valószínűleg arra vártak, hogy találjanak pár teherautót, amelyek segítségével átjuthatnának a határon. Végül ők is a menedékkérők számára fenntartott regionális központban kötöttek ki. (Főtér)