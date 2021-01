Nem értek hozzá

Sőt, látván elnökünk kigyúrt alakját, sokan eldöntik, hogy mostantól edzőterembe járjanak, elkerülendő a gömbölyödést, amit volt elnökünk, Băsescu mutatott be, aki kivillantotta gömbölyödő pocakját, amin a nézők meglehetősen jól szórakoztak. Csak azt nem tudom, hogyha a régi módon, farizomba adnák ezt az oltást, akkor megmutatták volna-e a szúrási aktust? Az igaz, hogy az országnagyi fenekek kifordításához már régen hozzászoktak a választók.

Az is megdobhatja az oltásra jelentkezők számát, hogy már azt lebegtetik: majd egyik országból a másikba utazáshoz oltási igazolványt, netán oltási útlevelet fognak kérni. Aki nagyon fél a szúrástól, az majd vesz magának egy igazolást pénzért, aki meg a védőoltás mellékhatásaitól, az beoltatja magát desztillált vízzel. Egyelőre még gondok vannak az oltási pontok megszervezésével. „Szerencsére” egy ideig még kevés oltóanyag érkezik, és így nem baj, ha nem működik a bejelentkezési rendszer, vagy ha a megjelölt oltásközpontok nem is léteznek, esetleg nincs elég személyzet azok működtetésére. Utánanéztem és látom, hogy Romániában összesen körülbelül 11 ezer családorvosi rendelő létezik (és még vagy 12 ezer szakrendelő). A rendelőkben meglennének a körülmények, mondjuk napi 10 ember beoltására. (Váróterem, bútorzat stb.) A családorvosok ismerik pácienseik nyavalyáit. Az oltásra jelentkezőket nem lenne szükséges mindenféle keresztkérdésekkel zaklatni. Az orvos eleve tudja, hogy melyikük allergiás, vagy milyen más problémája van, amiért az oltás ellenjavallt neki. Azt is tudják, kinek volt már koronavírus-fertőzése. Így is, úgy is meg kell fizetni azokat, akik majd az oltóközpontokban dolgoznak, és bizonyosan lenne az a pénz (ha jól megfizetnék a túlórát, például dupla órabérrel), hogy munkaidőn kívül elvállalnák a pácienseik beoltását. A személyzetnek nem kell félnie attól, hogy elkapja vírust, mert elsőnek megkaphatta a védőoltást. Ha csak 10 oltást adnának be naponta, az 110 ezer személyt jelent, ami egy hónapban húsz munkanap alatt 2,2 millió. (Mikor kapunk mi havonta 2,2 millió dózis oltóanyagot?) A rendelő várótermében a kuncsaftok kivárnák azt a negyedórát, amit kell.

Most sokan mondhatják, hogy hülye ember okoskodik (köztudott, hogy az okos ember viszont hülyéskedik). Nem ért hozzá, ne szóljon belé. Elismerem, hogy nem értek ehhez az energia-áremeléshez sem. Azt mondják, hogy elméletileg (vagy gyakorlatilag?) jobban járunk, ha szabadpiaci szerződést kötünk. Napestig informálnak és szavalják, hogy online, számítógépen vagy mobiltelefonon lehet intézni ezt a dolgot. Tudjuk, hogy ez milyen jól működik a távoktatásban, ahol vagy nincs gép, vagy nincs jel, vagy hozzáértés. Azért, hogy felvilágosítsanak, legutóbb az áramszolgáltatótól kaptam egy hatoldalas „szerelmes levelet”, amiben ecsetelik (villany)fényes jövőnket. Elolvastam fülétől farkáig, aztán farkától füléig. Nem nagyon értettem meg, csak azt sejtem, hogy az áramért többet kell fizetnünk majd. Felsorolják régiónként, hogy az áram, illetve egy kilowattóra nagyjából mennyibe kerül az egyetemes szolgáltatási rendszerben. A végén azt írják, hogy ami minket érdekelhet a dél-erdélyi régióban, ha valakinek fogyasztása 120 KWh/hónap az 65,53 lejt jelent havonta, amiben nincs benne a zöld bizonyítvány értéke, a jövedéki adó, valami számomra érthetetlen magas hatékonyságú kogenerálás (?) (cogenerare: ami gondolom áramtermelés) és az áfa. Megnéztem a megadott honlapot, de attól sem lettem sokkal okosabb. De meg vagyok győződve, hogy bennem van a hiba és nem a számítógépemben.

Mivel nem értek ehhez sem, jobban szeretném, ha kapnék egy olyan papírt, (és válaszborítékot), amiben az egyetemes szolgáltató és a szabadpiaci szolgáltatók felsorolják ajánlataikat. Mégpedig úgy, hogy a mostani szolgáltatási feltételek közt mennyiért adnak egy kilowattórát, tokostól vonóstól, áfástól, mindenestől. És azt kérnék, hogy karikázzam be a nekem tetsző árat, vagy ikszeljem ki a megfelelő rubrikát, és küldjem vissza.

A borítékot én felbélyegezném.