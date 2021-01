Konnáth Rita képtárvezető bevezető beszédében elmondta: a járvány miatti kényszerhelyzetben sort kerítettek a képtár és a városi művelődési ház képzőművészeti anyagának felleltározására. Ezekből az alkotásokból – az állandó anyagból - állt össze a kiállítás, szándékuk szerint további tárlatokon mutatják be a többi anyagot is. A február 27-ig megtekinthető tárlat alkotásai között Baász Imre, Ciupe Aurel, Gy. Szabó Béla, Nagy Albert, Plugor Sándor, Vetró Artúr művei is megtekinthetők.

Gazda József műkritikus méltató beszédében lényegében a kovásznai képtár ötven éves múltját foglalta össze, különös tekintettel az állandó anyag kialakulására. A kovásznai képtár kettős funkciót tölt be, egyrészt van egy állandó anyaga – ez a raktárban hever –, ugyanakkor az éppen zajló képzőművészeti élet alkotásainak is helyet ad. A mozgalom, a képzőművészeti élet a hetvenes években indult el. Akkoriban Olosz Ellával együtt járták végig a Velencétől Párizsig terjedő útvonalat, beleértve a francia Riviérát is, több fürdőhelyen megnézve a létező nagy kiállításokat. Lévén Kovászna is fürdőváros, körvonalazódott, hogy itt is szükség lenne a képzőművészeti élet fellendítésére – elevenítette fel Gazda József. A képtár mostani épülete a hetvenes évek elején még Kádár László geográfus tulajdona volt. Magyarországon élt, így az akkori hatóságok államosítani akarták az ingatlant. Sikerült idejében lépni, így a város kaphatta meg adományként a tulajdonostól a házat, eredetileg a Csoma-emlék ápolása céljával. Közben lehetőség adódott kiállítás rendezésére, Kovászna a művészetben címmel. Akkor elsősorban a Kovásznáról elszármazott, ide kötődő művészeket szólították meg. Később, 1975-ben elkezdték szervezni a kovásznai nyári táborokat, a mozgalom tíz évig működött. A kiállítókat, a tábor résztvevőit kérték: ajándékozzanak alkotásaikból az induló képtár részére. Ugyanakkor A Hét országos hetilap elindította saját gyűjteményét, A Hét képtára címmel – azzal a céllal, hogy azt majd egy olyan településnek adományozzák, mely épületet tud biztosítani a kollekciónak. Így alakult ki a képtár anyaga. Ma az erdélyi képzőművészet magyar alkotóinak legnagyobbjai által készített művek képezik a képtár állandó anyagát, kiegészülve néhány román művész által felajánlott alkotással – mondta a történetet Gazda József.

A csütörtök esti megnyitón közreműködött a kovásznai városi művelődési ház Neogitár Alfa együttesének öt tagja Kurta Béla zenetanár vezetésével. Kurta Béla elmondta: eklektikus, nagy ívű a kiállítás anyaga, számos egyéniség változatos alkotásait mutatja be, így ehhez a színességhez alkalmazkodva ők is tarka-barka műsorral készültek a megnyitóra.