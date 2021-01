Egyre kevesebben kórházban

Háromszék fertőzöttségi mutatója továbbra is csökken, a hét eleji 1,1 ezrelékről 0,83 ezrelékre. Az elmúlt huszonnégy órából 74 újabb halálesetet közölt a stratégiai kommunikációs törzs, köztük Háromszéken elhunyt beteg(ek) is található(ak). Folyamatosan csökken a kórházi kezelésre szorulók száma, most már nyolcezernél kevesebben – 7968-an – szorulnak szakintézményi ápolásra, a súlyos esetek száma pedig tavaly november óta először csökkent ezer alá: jelenleg 997 páciens fekszik intenzív osztályon.