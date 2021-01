Tűz a Nicolae Iorga utcában

A helyszínre két tűzoltócsapat vonult ki járműveivel, valamint egy SMURD rohammentő is készenlétben állt. A lángok megfékezésével és az oltással párhuzamosan a szakemberek a műhely fölötti tömbház-lakásokat is kiürítették, 23 személynek kellett időszakosan távoznia. A helyzetet fokozta, hogy kigyulladt épületrészben öt gázpalack is volt, ezeket a tűzoltóknak sikerült időben kimenekíteni. Az eset hátterében vélhetően rövidzárlat áll, a tűzben háztartási gépek és a műhelyben tárolt egyéb javak semmisültek meg – ismertette szombat reggel Tolvaj Marius szóvivő. (dvk)